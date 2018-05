El musical Vaselina regresa al teatro con nueva versión

Si hay una obra que ha marcado parte de la historia del teatro mexicano es Vaselina. Su música, sus coreografías, pero sobre todo el encanto de su historia han mantenido la vigencia de esta historia que hoy regresa a cartelera en el Teatro San Rafael, con una versión actualizada.



Y es que desde la traducción y adaptación que realizó Julissa en 1973, cuando la puesta llegó por primera vez a las marquesinas mexicanas, esta historia ha sido parte de varias generaciones que ahora podrán revivirla, aunque con elementos nunca antes vistos, como explica Rafa Maza, director de este nuevo montaje.

“Por el paso de los años me atreví a hacer algunos cambios de lo que creo que funcionaba y lo que no. Primero está que nos fuimos por un estilo menos fársico, incluimos canciones de la película que no existían en puestas anteriores, y es una nueva visión porque por primera vez que nos atrevemos a hacer una escenografía distinta y tener una orquesta en vivo, que desde los años 70 no tenía”.

Maza, quien en 2006 participó como actor interpretando a Eugenio, considera que uno de sus intereses como director en esta nueva puesta es que la “gente conozca o reconozca esta época. Quizá algunos no la conocen, pero cuando lo hacen se enamoran del rock and roll, pues está en el inconsciente de todo el mundo con canciones como Eddy, Eddy, por ejemplo”.

Esta es la décima vez que Vaselina se monta en México de manera oficial y su estreno está próximo a la celebración del 40 aniversario de la cinta protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John que tendrá lugar el 13 de junio próximo. Para Rafa, más allá de que la historia canse a la audiencia, su éxito aún es constante por la magia que significa.

“Me parece que son varios factores: es una historia universal, de un amor puro de preparatoria con la que todos se identifican. Otro es que Julissa lo hizo muy bien en México, cuando puso a los Timbiriche en la obra”, recuerda el director que ahora está al mando de un elenco totalmente nuevo encabezado por Sol Madrigal, como Sandy, y Carlos Fonseca como Danny Zuko.

Parte de ese éxito se resume a la nostalgia y el recuerdo de las canciones, pero también a la magia de las coreografías y el encanto de sus personajes, asegura el director que también ha trabajado en musicales como Mentiras, Jesucristo Superestrella, Shrek y Scooby Doo.

“Todo el mundo conoce la historia de Vaselina, pero vienen aquí porque pueden cantar esas canciones que se saben y que están en el inconsciente colectivo del mexicano. Vienen a oír el rock and roll y la nostalgia de esa época con un show espectacular. Es como un apapacho en el corazón”, comenta.

Vaselina se presentará los jueves a las 20:00 horas, y de viernes a domingo con funciones dobles en el Teatro San Rafael.