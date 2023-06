El Puma vuelve a México con tour Celebremos y nueva temporada de su serie

José Luis Rodríguez El Puma viene a México con la gira Celebremos 2023-2024 Tour para el 13 y 14 de septiembre próximos, en cuyos conciertos cantará en vivo Amores que matan, que es el tema homónimo de la serie en su segunda temporada que se transmite por el canal de paga LifeTime.

“Cuando estaba en Argentina haciendo el programa de televisión Canta conmigo con Cantarelli y Sebastián Mellin, me llegó la propuesta. Fue el propio Mellin quien se acercó a mí y me dio el tema y me dijo ‘qué te parece’. Le dije: me encanta. De ahí fuimos a Miami, lo grabamos en el estudio de Sebastián, quien es el autor del tema, que me cayó como anillo al dedo, va con mi estilo musical, por supuesto que me alegró muchísimo”, dijo el cantante en entrevista con El Sol de México.

“La letra va a acorde con la serie, que son 12 historias de la vida real, no hay ficción, afortunadamente ha tenido éxito en esta segunda temporada, trata temas como el acoso sexual, violencia intrafamiliar, dominio físico, intelectual y económico. Las mujeres al ver esta serie deben sentirse apoyadas por muchas personas, ya no son objetos, sino que tienen voz y voto como el hombre”, apuntó.

EN CONTRA DEL MACHISMO

“El machismo latinoamericano está quedando atrás y esto le da mucho valor a muchas mujeres de Hispanoamérica para reaccionar ante la sociedad, sobre todo ante su pareja”, declaró en entrevista virtual desde Chile.

El baladista venezolano con hits como Agárrense de las manos, Dueño de nada, Culpable soy yo, y Clave de amor, iniciará una gira en nuestro país en septiembre, con fechas en el Pepsi Center de la Ciudad de México y en Monterrey.

Mientras tanto, prepara un dueto con Oscar de León, adelantó. "Eso ya está planficado, es mi paisano, de Venezuela también, un gran cantante de salsa".

AMOR A MÉXICO

El Puma, quien ha hecho gran parte de su extensa carrera en México, comentó sobre su amor a nuestro país: “México es el país más musical que encuentro en toda Latinoamérica. A ustedes los mexicanos les gusta la parranda y la música que es lo que a mí me encanta. Me gusta su música, lo que pasa en televisión, me gusta su cultura y su comida tan variada y colorida”.

“Yo nací musicalmente escuchando a Pedro Infante y Jorge Negrete y ahora admiro profundamente a Marco Antonio Solís, porque posee ese sentimiento espectacular. Y, bueno los nuevos cantantes que salen son maravillosos y el corrido tumbado, trae el sello que la música es la música y punto”, señaló tajante, negándose a descalificar el género musical de moda.

Tras vivir un doble trasplante de pulmón, el artista está convencido de ser “un milagro de vida”, y destacó la importancia de la donación de órganos. “Un solo donante puede alargar la vida de 10 personas más, puede ser por mucho o poco tiempo, pero al final, es un valor incuantificable”.

Gracias a que ha podido prolongar su vida, disfruta el presente. “Bueno, actualmente sigo en lo que estoy haciendo día a día, no planificando de dos o tres meses. Cada día es con el fin de hacer cada cosa que se presenta a lo que puedo decir sí o no, en relación a proyectos”.

Y espera el artista venezolano cuyo corazón está comprometido con México, que “en mis dos conciertos en la Ciudad de México, el 80 por ciento del público, sea su primera vez en uno de estos conciertos, porque me mantengo vigente en las nuevas generaciones que gustan de la balada romántica”, finalizó.