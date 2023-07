Elenco de Oppenheimer abandona premier de la película por huelga de actores y guionistas

Después de que el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) anunciara que este jueves comenzarán una huelga como consecuencia de no llegar a ningún acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), el elenco de "Oppenheimer" realizó un acto de protesta y se sumó a los huelgistas.

Durante la premier de "Oppenheimer", que se llevó a cabo este mismo jueves en Londres, el director de la cinta, Christopher Nolan, tomó el micrófono y dijo que los actores de la película que se estrenará el próximo 20 de julio, abandonó la premier pues se unirián a la protesta.

En un video publicado en Twitter, Nolan explicó que el reparto protagonizado por Emily Blunt, Cillian Murphy, Matt Damon y Florence Pugh se ausentaron debido a que formarán parte de las manifestaciones por los salarios justos para los actores y guionistas de Hollywood.

Christopher Nolan says the cast of #Oppenheimer left the premiere to ‘go and write their pickets’ and join the strike pic.twitter.com/rc2SaSxcfk — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 13, 2023

“Tengo que reconocer el trabajo de nuestro increíble elenco encabezado por Cillian Murphy; la lista es enorme: Robert Downey Jr, Emily Blunt, Florence Pugh,Matt Damon, Kenneth Branagh, Rami Malek y muchos más. Los han visto aquí antes en la alfombra roja. Desafortunadamente, se van a escribir sus carteles de protesta por lo que creemos que es una huelga inminente del SAG, uniéndose a uno de mis gremios, el gremio de guionistas, en la lucha por salarios justos para los miembros trabajadores de su sindicato. Y los apoyamos”, expresó el director de cine.

Elenco de Oppenheimer estaba listo para sumarse al paro

Durante la alfombra roja de Oppenheimer, la revista Variety entrevistó a los actores sobre la posibilidad de que la huelga estallara en cualquier momento, ante ello, Emily Blunt y Matt Damon dijeron que estarían listos para sumarse en cuanto se diera el aviso.

“Mira, si se convoca ahora, todos van a caminar obviamente en solidaridad una vez que se convoque oficialmente la huelga. Es por eso que movimos esta alfombra roja porque sabemos que en el momento en que se llama, nos vamos a casa", dijo Matt Damon.

La actriz Emily Blunt también dijo que estaban unidos por la huelga de actores en Hollywood, pues todos merecían tratos justos.

"Obviamente, apoyamos a todos los actores y en cualquier momento que se llame, nos iremos a casa y estaremos juntos porque quiero que todos obtengan un trato justo", aseguró.

