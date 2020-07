“Encántame de noche”, Michelle Rodríguez invita a show virtual

Encántame de noche, es el show de variedades que estrenará virtualmente la actriz Michelle Rodríguez, junto a Jerry Velázquez, Manu Nna y Ray Contreras este sábado, donde lo mismo jugarán Tik Tok, que cantarán en el Karaoke, además de montar una mini telenovela en tono de comedia.

“Más que lamentar el cierre de teatros en México, me enfoque junto con un grupo de amigos a buscar las oportunidades dentro del caos mundial del Covid-19, hay que continuar creando desde nuestra trinchera y esto es lo nuevo con lo que vamos a mostrarnos con nuestro público”.

Sin embargo, entrevistada por El Sol de México, la actriz y cantante que antes de la pandemia interpretaba a Mama Morton en el musical Chicago, reitera que el teatro en vivo no se compara con lo hecho desde casa, a larga distancia, pero tiene la esperanza de lograr atrapar al público por este medio.

“Ahora más que nunca tenemos que cuidar a la audiencia con respeto. La comedia siempre ha tenido una línea súper delgada. Nosotros como artistas tenemos la responsabilidad de lo que decimos y ahora que estamos en este proceso de entender cosas nuevas, sí hay que construirnos. La comedia es un medio muy fácil para decir muchas cosas. Hay que ser listos y buscar la jiribilla y estar claros en lo que queremos decir a los espectadores en su computadora, a fin de que ellos se sientan cerca de nosotros”.

En relación al teatro en vivo y de su último personaje, comenta: “Es una mujer fuerte con presencia, que me retó muchísimo. Me hacía sentir como esa mujer empoderada, decidida, que no se cuestiona el poder, sino lo aplica. Me dejó también una nueva oportunidad como regalo de retarme cada noche cuando lo personificaba”.

Así, Michelle Rodríguez comenta que a unas horas de su show Encántame de noche, “la venta de boletos va muy bien, es por Boletia, lo que nos tiene muy contentos”.

Espera que también vuelva a llevar a plataformas digitales Cinco teatreros en jaque –que estrenó el pasado 30 de junio-, en el que responde preguntas escabrosas en torno a cómo llega a sobrevivir como artista y a la vez, “cómo logramos sobrevivir el medio, cómo aguantamos tantos años, de qué manera la libramos, como cuando nos va bien o cuando nos va mal y en otros momentos que no damos una”.

Finalmente, a días de entrar a grabaciones para la quinta y sexta temporada de la serie 40 y 20 bajo la dirección y producción de Gustavo Loza, Michelle Rodríguez espera que “el libreto me siga favoreciendo con mantenerme en la soltería como mi patrón. Me gusta más que me ronden dos que tres pretendientes y no dar mi amor a uno solo, es más satisfactorio”.