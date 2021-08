Escapando al culto NXIVM: así rescató la actriz Catherine Oxenberg a su hija

La hazaña de Catherine Oxenberg para rescatar a su hija India de la secta de tráfico sexual NXIVM fue llevada a la televisión por LifeTime. El canal presenta Escapando al culto NXIVM, una cinta que retrata la travesía que la actriz tuvo que pasar para destapar esta organización que explotaba mujeres bajo el discurso de empoderarlas.

La película que será transmitida hoy a las 22:00 horas, está basada en el libro Captive:A mother’s crusade to save her daughter from a terrifying cult, donde Oxenberg expone los abusos de esta organización y describe el papel de algunos personajes implicados, como el líder Keith Raniere y la actriz Allison Mack, conocida por su trabajo en la serie Smallville.

Dirigida por Lisa Robinson, la cinta cuenta con la narración de la propia Oxenberg, quien comparte en pantalla su experiencia para exhibir a la secta: “Mi familia quedó dividida por circunstancias horribles y pudimos volver a estar juntos. Esta es mi historia”, dice al inicio de la película.

Escapando al culto NXIVM reúne además algunos testimonios reales de víctimas que tras su declaración ayudaron a enterrar esta organización. Entre ellos están las experiencias de su hija Lauren, la sobreviviente Sarah Edmondson y Claire Bronfman, heredera del licor de Seagram que ayudó a financiar NXIVM.

La película cuenta la travesía de Catherine Oxenberg desde que supo de la existencia de NXIVM hasta que hizo pública su historia y la convirtió en una de las más controversiales del entretenimiento, para posteriormente crear la Fundación Catherine Oxenberg, dedicada a evitar que las mujeres sean explotadas y abusadas, además de ayudar a otras víctimas de la secta.

La película tiene entre su elenco a Andrea Roth, Jasper Polish y Sara Fletcher, que comparten créditos con Kristin Booth, Janet-Laine Green y Peter Facinelli. Su transmisión forma parte del ciclo LifeTime movies: Ripped from the headlines.