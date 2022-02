Estefanía Villarreal sigue siendo Rebelde tras 18 años

Pasaron 18 años para que la actriz Estefanía Villarreal regresara a Rebelde. De ser Celina Ferrer Mitre, amiga de Mía Colucci (Anahí), ahora es la flamante directora de la Elite Way School (EWS), en la nueva versión de la serie, ahora para Netflix, que ya confirmó una segunda temporada.

En entrevista, Estefanía acepta que los mejores momentos de la etapa de su vida, fueron precisamente en 2004, con Rebelde; aunque el presente la refleja en un periodo de madurez, como la directora de la escuela que promueve la inclusión, y se enfrenta a problemáticas entre los alumnos como el bullying, la homofobia, o la anorexia y bulimia.

“Los más bonito de Rebelde es su gran significado en sí mismo, porque es el parteaguas en mi carrera. Fue una invitación muy especial de trabajo y se ha quedado en mi corazón que vivirá por siempre. Me tiene muy contenta la nueva versión, es como si no hubiera pasado el tiempo, el público le ha dado continuidad, lo cual me da una gran emoción y yo sigo recordándolo con tanto amor”.

Villarreal es una de las dos actrices que repiten en la nueva versión, también está Karla Cossío, como Pilar Gandía, madre de la popular Jana (Azul Guaita).

“Como directora de EWS, mi labor es cuidar a los alumnos y darles mensajes en relación a la inclusión, la diversidad, dejar en claro que todos podemos hacer lo que queramos y que nuestros sueños se cumplen. La inclusión no sólo llega al sector estudiantil, también lo vemos en los adultos”.

Añadió que Celina Ferrer maduró, pero es empática para lograr una buena comunicación con los jóvenes. “Es como la mamá de los pollitos, así ve a los estudiantes, a diferencia que ella en su juventud tuvo miedos, sintió el bulling por el sobrepeso, padeció anorexia y ahora lleva la bandera de combatirlo”.

Rebelde 2022, en su primera temporada de ocho episodios en Netflix, tendrá una segunda entrega, ya confirmada, al respecto Villarreal comentó: “Sentí mucha alegría, sí, hemos de reconocer que las críticas negativas o positivas si pueden influir, pero esperemos que el público siga al pendiente en torno a la evolución de los personajes en la segunda temporada. Sigo en espera para lo que viene, me emociona mucho, me siento de lo más curiosa de saber qué es lo que viene en esta historia para la directora Celina”.

Añadió la actriz: “yo no me clavo en las críticas negativas, respeto la opinión de los cibernautas y los escucho y veo y lo acepto como tal. Al final tanto lo bueno como lo malo influyen, pero hay que estar más en lo positivo, lo que me sirve lo uso y lo demás va al cesto de basura. Finalmente es un negocio, es entretenimiento, aunque esperamos dejar más mensajes que negatividad”, concluyó.