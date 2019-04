Eugenio Derbez recuerda su inicio en TV

Eugenio Derbez reconoce que como padre no puede dejar a sus hijos a su suerte, por lo que está muy ocupado apoyando los sueños de sus hijos, quienes cada vez más se les ve activos en diferentes escenarios.

“Como buenos hijos siempre te llevan la contraria, les dices que es por la izquierda pero se van por la derecha y tras los descalabros regresan al camino, así que ahora apoyo a Vhadir para que se prepare bien como cantante, pues quiere lanzar su disco, mientras que Eduardo ya me hace más caso y yo le veo mucha vena artística en la comicidad, así que tal vez se enfoque más a hacer stand up. Todos ellos están labrando su camino, pero como papá les brindo todo mi apoyo y si les sirven, también mis consejos”, expresó.

Entrevistado en la alfombra roja del espectáculo del Mago Frank y su conejo Blas, Derbez recordó los años de sus inicios, “mira, yo estoy muy agradecido con el mago Frank y con Chabelo, pues me dieron trabajo En familia, ahí era el que movía la catapixia y sacaba los boletitos, pero luego Frank me dio chamba con él en sus presentaciones, pues me hacía falta para la renta y me ayudó mucho, estoy muy agradecido y es un honor develar la placa por sus 50 años de carrera”, señaló.





Eugenio subió al escenario al final del show, le brindó un fuerte abrazo al Mago Frank y juntos, regalaron un poco de la rutina que ambos hacían en centro nocturno, donde Derbez intentaba suplantar al mago y echaba a perder todo el show al desvelar algunos secretos de la magia, “Al público le encantaba, primero decían que ya salga el mago, pero se encariñaron y ya no pedían más trucos de magia, sino la comicidad de Eugenio”, expresó el festejado.