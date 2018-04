[Exclusiva] Hoy se estrena la cuarta temporada de Fear The Walking Dead

El que las series o películas de zombies tengan tanta resonancia a nivel mundial no es una casualidad. Para Colman Domingo, que durante cuatro temporadas ha interpretado a Victor Strand en Fear The Walking Dead, el éxito de estas historias se debe a que generan polémica sobre los comportamientos humanos que nos llevan a un posible apocalipsis y la forma en que sobreviviríamos a él.



“Creo que estas historias funcionan porque siempre cuestionas la humanidad en el mundo. Cada espectador se pregunta sobre qué haría en un ambiente así, cómo sobreviviría. Me parece que estas tramas incluyen cuestiones muy humanas, miedos humanos. Cada persona que ve nuestros programas se cuestiona todo el tiempo buscando cómo resolveremos las situaciones”, comenta el actor en exclusiva para la Organización Editorial Mexicana (OEM).



La muestra se da ahora que el spin offFear The Walking Dead conectará con The Walking Dead gracias a los ojos de Morgan Jones (Lennie James) que unirá estas apocalípticas historias. “Creo que es uno de los crossovers más esperados y sin duda será muy interesante ver cómo este universo se expande, ver cómo pasa la línea del tiempo y los retos de nuestros personajes”, explica sobre este encuentro.



“Unir ambas historias es una experiencia increíble. Me encanta poder abordar a Victor desde diferentes partes de sí mismo. Al filmar no tenía idea de cuál sería su trayectoria hasta ahora, ¡nunca lo hubiera imaginado! Lo que me encanta es que sigue descubriendo su humanidad. Es único, como un antihéroe”, explica.



Prepararse para este encuentro no fue sencillo. Colman explica que justamente tuvo que alienarse de la historia de Morgan para vivir una experiencia nueva entre ambos mundos. “Traté de no ver The Walking Dead, quería que fuera un universo totalmente nuevo y no quería comparar las historias… Llegué a ver dos capítulos pero solo para ubicar los eventos que sucedían”, bromea.



El actor considera que tanto Fear The Walking Dead como The Walking Dead todavía tienen mucho por delante y que tras muchos años aún sigue descubriendo cosas nuevas en cada historia. “Eso es lo que amo, por eso me siento atraído a ellas. Las historias y los personajes son cada vez más ricos y me encanta la idea de que sigan evolucionando, que sigue expandiéndose no sólo en la trama, sino también en la compañía porque en gran parte se vuelve parte de tu vida”.



Esa expansión ha llevado a que la serie sea filmada en diversas locaciones del mundo, incluyendo México, que aparece en la segunda temporada. “¡Oh, por dios! Amo México”, dice con gran efusividad cuando se le cuestiona sobre su experiencia al filmar en nuestro país. “Me volví un embajador de su país. Amo la gente, los paisajes. Fue una gran experiencia estar ahí. México es un lugar fabuloso al que le tengo mucho cariño”, recuerda con gran emoción asegurando que volverá en cualquier momento.



La cuarta temporada de Fear The Walking Dead tendrá su estreno en Estados Unidos y México el día de hoy a las 21:30 horas por AMC.