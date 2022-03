Familia de Vicente Fernández no quiere bioserie de Televisa por esta razón

Autoridades judiciales y el Instituto Mexicano de Protección a la Propiedad Industrial prohibieron a Televisa el uso de la imagen de Vicente Fernández. La empresa televisiva tiene programado el estreno de la bioserie El último rey este lunes en horario estelar por el canal Las Estrellas.

La familia Fernández dio a conocer en las cuentas oficiales del cantante la resolución oficial por el uso indebido de las marcas registradas Vicente Fernández y El Charro de Huentitán, al realizar una serie biográfica no autorizada y promoverla con la imagen del fallecido artista.





El origen de la discordia

El miércoles pasado, sin dar mayor explicación, Televisa canceló una conferencia de prensa y otras actividades promocionales relacionadas con la bioserie, basada en el libro de Olga Wornat, El último rey, que desde su publicación el año pasado no fue del agrado de la familia Fernández.

Wornat describe los claroscuros de la carrera del ídolo mexicano, abordando temas como la infidelidad en su matrimonio, el secuestro de su hijo mayor Vicente Fernández Jr. y supuestos problemas de dinero entre los tres hermanos.

Publicado el 1 de diciembre, El último rey. Biografía no autorizada de Vicente Fernández (Planeta, 2021) inicia con los 121 días de terror que la familia del charro vivió por el secuestro de Vicente Fernández Jr.

"Se convenció de que a su hijo lo secuestraron por dinero, ese maldito dinero que nunca le importó y que en ese momento despreciaba con rabia. 'Andamos de paso y el dinero es pasajero', afirmaba Vicente con frecuencia y no mentía", escribe la autora argentina en el capítulo que narra detalladamente el pasaje de la vida del artista que ilustra también un momento del país donde las redes del crimen alcanzan casi todo.

La biografía no autorizada por la familia Fernández relata que el artista, único hijo varón de una familia humilde, recibió sus primeros salarios como pintor de brocha gorda y carpintero en Tijuana y que siendo muy joven volvió a Guadalajara para trabajar sirviendo mesas y cantando por 35 pesos al día.

"Cuando comencé a leer las entrevistas que él dio a lo largo de toda su carrera, hay una cosita que siempre decía: 'ustedes no se imaginan la vida que yo tuve y los momentos terribles por los que tuve que pasar'", señaló la periodista en una entrevista con este diario y mencionó pasajes que narra en el libro como una primera hija que se le murió en los brazos recién nacida, o el nacimiento prematuro de Vicente Jr., a quien tuvo que improvisarle una especie de incubadora dentro de una caja de zapatos.

Consideró que Vicente Fernández tiene un sino trágico: "Los mejores amigos que se le mueren en el lapso de una semana, Federico Méndez y Felipe Arriaga, uno se suicida y al otro lo matan, la muerte de su padre que era alcohólico, que tenía arranques de violencia con la madre, el secuestro de su hijo, que de milagro salió bien porque esa etapa fue el sexenio del secuestro en México, había un sinfín de bandas que secuestraban a todo mundo, alguien que estaba en el mercado o a un millonario y algunos no volvían”.

Tras la publicación de la biografía, solamente Vicente Jr. se ha comunicado con ella: "Se comunicó conmigo a través de WhatsApp y fue una conversación un poco tensa, educada, él es muy amable, pero no había leído el libro y me dijo algo que no me gusto: 'cuánta difamación'. Yo le digo, '¿cómo? A mí nadie me acusa de difamadora sin pruebas. Vicente, te equivocas, si lees el libro te vas a dar cuenta cómo te trato'. Yo siento mucha compasión por Vicente Jr., todo lo que cuento está corroborado por fuentes y testimonios".

Este sábado, la empresa dedicó parte de la programación Las Estrellas al trabajo cinematográfico de Vicente Fernández, por la mañana se transmitieron las películas El Sinvergüenza, Tu Camino y el mío y El Albañil; por la noche tenía programado El último rey, un especial sobre la bioserie, pero finalmente no se emitió.

Hasta el día de su muerte, la empresa sostuvo una estrecha relación con Vicente Fernández, dedicando una transmisión especial en vivo desde el rancho Los Tres Potrillos con el homenaje al cantante.

La otra serie

La familia del Charro de Huentitán también argumenta en el comunicado “competencia desleal”, pero sin especificar el motivo.

Aunque desde el año pasado la plataforma Netflix está grabando una serie biográfica de Vicente Fernández que cuenta con el aval de la familia y protagonizada por Jaime Camil.

Foto: Fototeca, Hemeroteca y Bilbioteca ''Mario Vázquez Raña''

Esta producción realizada por Caracol TV se graba en Colombia, su producción inició cuando el cantante aún estaba vivo y aún no se sabe la fecha de estreno.

Frenan la bioserie

Un comunicado emitido este sábado por el despacho Del Toro Carazo Abogados señala que "derivado del uso no autorizado y con fines de lucro de las marcas registradas, reservas de nombre artístico de uso exclusivo e imagen, afectando el prestigio y reputación del artista Vicente Fernández, se decretaron medidas por parte de autoridad judicial y seis más por el Instituto Mexicano de Protección a la Propiedad Industrial”.

En una serie de documentos compartidos en Twitter e Instagram, se explican las medidas impuestas “a la parte presuntamente infractora, Televisa”.

Según el expediente 177/2022 del Juez 10º Civil, citado en los documentos, se ordenó la suspensión “del proyecto audiovisual denominado El último rey, o similares que hablen sobre la vida, imagen, voz, obra y/o marca de Vicente Fernández Gómez”, así como la suspensión de la promoción de la serie que hasta este sábado, seguía anunciándose en los cortes publicitarios de Las Estrellas.

Esta suspensión también aplicó para el programa especial sobre la serie conducido por la periodista Mara Patricia Castañeda, programado para las 21:00 horas de este sábado, previo al estreno, el lunes 14.

Las resoluciones indican además la prohibición de transmitir en TV abierta, streaming o cualquier otro medio, tanto la serie, producida por Juan Osorio y protagonizada por Pablo Montero, como otro tipo de material relacionado con el artista. Demanda también que “dejen de hacer uso de la voz, imagen y/o cualquier marca perteneciente al fallecido artista”.

Al calce de la reproducción de los artículos de la Ley Federal de Protección Industrial, el comunicado apunta que “se siguen otros procesos en diversas materias, de los que oportunamente se les dará cuenta”. Advierte que “se exhibieron decenas de pruebas”, en relación a que Televisa incurrió en violaciones a la ley, al informar sobre la realización de una bioserie basada en el libro de la periodista argentina Olga Wornat del cual toma su título y utiliza la imagen de Vicente Fernández para promocionarla, sin autorización de la familia.

“No es casual. Usan sus programas para promocionar su producto y vincularlo con la marca, derechos de autor e imagen de Vicente Fernández, a fin de seguir perpetrando su plan”, de lanzar la serie no autorizada por la familia del cantante. Marco del Toro, abogado de la familia Fernández, firma el comunicado.