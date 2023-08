Fanáticos del k-pop invaden el Palacio de los Deportes para el Kamp Fest CDMX 2023

Una explosión musical fue lo que se vivió este domingo en el Palacio de los Deportes en el segundo día del Kamp Fest CDMX 2023.

Miles de fanáticos se dieron cita en este recinto para disfrutar de artistas como Limelight, 8Turn, TFN, Cravity, NMIXX, Shownu, Hyungwon y Baekhyun, quienes presentaron algunas de sus canciones sobre un escenario con gran tecnología.

Algunas de las agrupaciones se dieron tiempo para compartir momentos especiales con fanáticos en los meet & greet que se organizaron por parte del festival; otros tuvieron la oportunidad de platicar sobre su experiencia en tierras aztecas.

“Al llegar a México y desde que nos hemos estado trasladando del aeropuerto a nuestro hotel, los fans, a pesar de que eran altas horas de la noche, estaban ahí para darnos la bienvenida. Incluso, cuando llegamos al Kamp Fest hubo un momento en que pudimos ver cuánta emoción tenían nuestros fanáticos. Sin duda, nos llenaron de mucha alegría cada muestra de su energía”, afirmó Yoonsung, del grupo 8Turn, en conferencia de prensa.

📸 Roberto Hernández pic.twitter.com/sSjnGFzrUa — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 21, 2023

8Turn fue de los primeros artistas en presentarse, la energía que manejaron fue tal, que lograron conquistar cada uno de los corazones de los mexicanos.

Myungho, Jaeyun, Minho, Yoonsung, Haemin, Kyungmin, Yungyu y Seungheon quienes integran el proyecto, debutaron en enero de este año con un mini álbum titulado 8TURNRISE.

“Más que valores queremos transmitir esta energía, esta potencia que tenemos. Aunque no hayamos completado el año aún, desde nuestro debut estamos muy agradecidos por tener esta oportunidad de estar con ustedes y formar parte de un line up con otros artistas; es un orgullo”, compartió Jaeyun en el encuentro con medios.

8TURN fue uno de los primeros grupos que se presentó en el Kamp Fest CDMX 2023. / Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Otro de los grupos más ovacionados por los asistentes fue TFN, nombre adoptado por las siglas Try For New (prueba de nuevo). Anteriormente, este proyecto originado en Corea del Sur era conocido como T1419, como referencia a la edad que tenían de adolescentes.

Hoy, luego de dos años de carrera, este concepto está integrado por NOA, Sian, Kevin, Gunwoo, LEO, ON, Zero, Kairi y KIO.

“Ésta es la tercera vez que nos presentamos en México y siempre recibimos la misma cantidad de amor de parte de nuestros fans, incluso más, eso hace que renovemos nuestra energía, nos llenan de emoción y expectativa para reencontrarnos con nuestro público latino, que, sin duda, son los más queridos”, aseguró NOA en conferencia.

El escenario del #KAMPFestCDMX2023 vibró al ritmo de los chicos de @TFN_official_ pic.twitter.com/4QBO1j1rHz — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 21, 2023

Confesaron que, para componer sus canciones, los nueve artistas escuchan distintas canciones con ritmos latinos, principalmente de Daddy Yankee, a quien consideran un mentor de la música urbana.

“Nos gusta mucho el ritmo, la melodía y el estilo de música que maneja (el reguetonero). Es de los artistas que se enfoca muchísimo en crear cosas nuevas, la fama y trayectoria que tiene es lo que nos hace seguirlo, así como esos sonidos tan únicos”, compartió Leo.

Pasión, libertad creativa y determinación a la hora de crear su trabajo son los elementos que los integrantes de TFN consideran clave de su éxito. Su meta a largo plazo, indicaron, es realizar un tour mundial que abarque el máximo número de países posibles y, en cuanto a México, su sueño es presentarse en el Foro Sol, como lo hizo el intérprete de “Gasolina”, el año pasado, en su gira de despedida en el que estuvieron los asiáticos presentes.

“Nuestro principal objetivo es encontrar un equilibrio a la hora de hacer canciones, mezclamos ritmos latinos con el K-pop de una forma que tanto a la gente de Latinoamérica le pueda gustar, como a la de Corea, además de hacer canciones que sean fáciles de cantar y que contagien mucha alegría.

“Y, claro que nos gustaría tener la oportunidad de grabar un álbum completo en español, pero aún necesitamos estudiar más el idioma para dominarlo”, expresó Sian.

El festival no sólo le dio la oportunidad a bandas ya consolidadas, sino también a algunas que recién comenzaron sus carreras, ejemplo de ello es el grupo filipino HORI7ON, que debutó en junio y es la primera vez que pisan tierras aztecas.

En Exclusiva para El Sol de México, el grupo @HORI7ONofficial nos regala breves minutos, en donde nos comparten cómo descubren su evolución como artistas a cuatro meses de haber debutado. pic.twitter.com/RfDbEbNfi9 — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 21, 2023

“Es muy gratificante ser de Filipinas, con este proyecto queríamos regresar a nuestro país todo lo que nos ha dado y mostrar en otras latitudes lo que somos y el talento que tenemos. Somos afortunados de pertenecer a donde somos y siempre portamos nuestra bandera con orgullo”, aseguró Vinci.

En entrevista exclusiva, el grupo aseguró que, hasta el momento, la parte más difícil fue la coordinación como grupo y aprender el idioma coreano, esto con el propósito de promover su música en todo el continente asiático.

“Ahora es cuando realmente nos sentimos mucho más unidos, en un inicio teníamos esa pequeña complicación de sentirnos uno solo, como grupo, pero los fans nos ayudaron a generar esa integración, logramos encontrar la mejor fórmula y concretar una buena química entre nosotros”, dijo Vinci.

Shows como el de Cravity dejaron boquiabiertos al público, pero, sin duda, quienes más se robaron los aplausos, gritos y chiflidos fueron las integrantes de NMIXX en su primera vez en México y a un año de su debut.

¿Qué tal el español de #NMIXX_IN_MX ? La reacción en el Kamp Fest CDMX 2023 lo dice todo. pic.twitter.com/4WyL9uIAKR — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 21, 2023

Thalía y Karol G son las artistas referentes de la agrupación femenina, aquellas mujeres que las inspiraron para promocionar su música en México y Latinoamérica. Pero también, otro de los grupos que han influido en su concepto es Queen, especialmente el tema “Bohemian Rhapsody”, que interpreta Freddie Mercury.

Lily, Hae Won, Sull Yoon, Bae, Ji Woo y Kyu Jin demostraron su buen dominio del español sobre el escenario, así como su sincronía en la coreografías de temas como “O.O” y “Young, Dumb, Stupid”, con la que cerraron con broche de oro un evento de más de ocho horas de duración.