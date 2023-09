Fátima Molina rechaza los estereotipos en pantalla

Fátima Molina, la antagonista de la serie Mala fortuna, habla acerca de la discriminación que recibió en redes sociales hace un par de años por su protagónico en la telenovela de Carmen Armendáriz Te acuerdas de mí, cuando fue señalada por su color de piel.

“Sigo compartiendo mi argumento, que es el mismo. Creo en un mundo en el que quepamos todos, sé que todos vamos cambiando de mentalidad por los aprendizajes, eso me queda bien claro, mientras no suceda, no podremos dar paso a otros cambios”, declaró.

“Uno de los momentos más malos fue cuando pasó lo de la telenovela de Carmen Armendáriz, de darme cuenta de muchas cosas que pasaban en el exterior y de entenderlas en mi interior también fue un proceso doloroso; pero de mucho aprendizaje y me ha dejado muchas cosas positivas, el cuestionarme es lo que me hace seguir a otros lugares.

“Estamos para seguir aprendiendo, para reconstruirnos. Estamos viviendo momentos importantes de reeducación, todos venimos de padres maleducados, de abuelos maleducados, porque sigue prevaleciendo el patriarcado, el racismo y el clasismo; lo único que nos queda es hacer el cambio nosotros o no va suceder nada. Es aprender de lo bueno, lo malo y seguir adelante”, manifestó.

La actriz bajacaliforniana quien es la antagonista de la serie Mala fortuna de Joe Rendón y Analeine Cal y Mayor, disponible en la plataforma streaming Amazon Prime, comenta sobre su personaje: “Balbina, si bien hace cosas de las cuales mucha gente no se sentiría orgullosa, es una mujer que defiende su verdad, una mujer que junto con su hermano está excluida por acciones que no lo justifican.

“Balbina, es una mujer que es capaz, inteligente y que tiene todas las herramientas para dirigir una empresa como la que tiene la familia, pero sigue siendo un mundo patriarcal que no la dejan simplemente por ser mujer”, aseguró.

Después del lanzamiento de la serie Mala fortuna, comparte, “sigo trabajando en una nueva serie muy hermosa y estoy muy contenta de regresar a teatro en octubre y de tener en puerta otra serie a finales de año que va con música”.