Fátima y Lupillo Rivera ganan La Voz México

Perteneciente al municipio de Tula de Allende, Hidalgo, la joven Fátima Domínguez del equipo de Lupillo Rivera fue la ganadora del reality show La Voz México.

En entrevista telefónica narró las experiencias que vivió durante las semanas de competencia, además de los secretos que su coach compartió con ella para que sobresalir en el mundo de la música.

“Lo que viene no será fácil, ya me dijeron que será mucho trabajo y a veces muy pocos resultados, pero así es este mundo de la música, muy competitivo y a diario hay que sorprender para mantenerse en el gusto de los consumidores”.

Fátima reconoce cuando audicionó, sus primeras opciones para coach eran Ricardo Montaner o Belinda, pero reconoció que fue el integrante del clan Rivera el que volteó primero y confió en su voz.

“Me tomó por sorpresa que Lupillo volteara su silla, así que tenía que responder a esa confianza y debo decir que salí ganando mucho más porque aprendí mucho de esta persona que sólo con escucharme me tendió la mano”, señaló.

Dentro de las eliminatorias su voz se escuchó con el tema A cambio de qué. “Fue una contienda dura, mis compañeros de equipo verdaderamente tenían mucho potencial, pero tuve apoyo del público y de mi coach, quienes siempre me impulsaron a sacar todo en el escenario, las batallas fueron duras, en especial la que tuve con Ana Laura, pero decisivas para saber de qué estaba hecha”, confesó.

También aseguró que se lleva en el corazón las críticas de los demás coaches. “Ricardo Montaner me dijo que quedó maravillado con mi potencia vocal, a Belinda le encantó mi timbre y Yahir me animó para que no deje de cantar rock o blues, pues mi voz es perfecta para estos géneros”.

Feeling Good fue uno de los temas que la consolidó como una de las voces más prometedoras de la competencia y revela que al interpretarla se sintió bastante cómoda, ya que siempre su estilo ha sido ese, “pero fue muy importante para mí también salirme de mi área de confort, cantar en español fue muy gratificante por los consejos de Lupillo, quien me ayudó mucho a explotar más mi respiración”, expresó.

Por último, dijo que se prepara un plan para darla a conocer directamente con el público ahora que el programa llegó a su fin. “Sé que hay planes, pero todavía no hay nada agendado, es muy pronto para saberlo, pero pronto nos pondremos a trabajar no sólo con el equipo que me va a representar, sino con algunos compositores para que me ayuden a desarrollar mi habilidad para escribir canciones”.