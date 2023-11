Flow Fest 2023: con lluvia pero con mucho perreo se vive el segundo día del festival

Crop tops, shorts, algunos con arnés, playeras de transparencia, pantalones de látex y hasta un atuendo sólo de listones y medias fueron algunos de los outfits que miles de jóvenes presumieron en el segundo día del Flow Fest, quienes no les importó la ligera lluvia que cayó en la tarde.

Te podría interesar: Piso 21 e Ivy Queen activan el "perreo" en Flow Fest

Desde antes de las 13:00 horas de este domingo, ya había filas de coches esperando a entrar al Autódromo Hermanos Rodríguez, incluso gente rondando a las afueras esperando a sus amigos y otros más despidiéndose de sus padres quienes pasarían por ellos al término del festival y, hubo algunos más que prefirieron estar en el estacionamiento todo el día y ahí hacer tiempo.

Pero en el momento en el que las puertas del recinto abrieron, la multitud comenzó a distribuirse en los tres escenarios que se montaron, el principal Coca Cola y los dos secundarios Sprite y Dembow Vickys.

Gossip Wisin y Yandel cumplen su misión en cierre del Flow Fest

Los primeros en ambientar e inyectar de mucho reguetón a los asistentes fueron Michael G, Sandro Malandro y RMAND.

Pero fue hasta pasadas las 16:00 horas cuando comenzó a llenarse el lugar. El escenario Sprite brilló con Darkiel, cantante puertorriqueño de 29 años que conquistó a los fans con temas como “Sigue bailándome”, “Adicto”, “Como antes” y “Te llamo borracho”.

Y mientras él hacía lo suyo, en el principal se encontraba Emilia, cantante argentina de 27 años que se lució con pasos de perreo junto a sus bailarinas y claro, inyectó tanta energía en el público que logró ponerlos a bailar al ritmo de temas como “La original”, “Los del espacio” y “Cuatro Veinte”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Muchas gracias, México, gracias por darme esa cálida bienvenida. ¿Qué dice ahí? ‘Emilia eres icónica’.

“Muchas gracias, te amo y los amo mucho a todos. Me pasa que, no sé si hay gente fumando o puestos detrás que con tanto humo, no veo muy bien“, expresó la cantante previo a cantar “No se ve bien”.

Y en el escenario amarillo, correspondiente a Dembow Vickys, Callejero Fino demostró que su barrio lo respalda y entregó una sesión de urbano, “cochino”, “sucio”, “del puerco” como muchos lo llamaron, mezclado con cumbia.

Temas como “M.A”, “Titán”, “En la intimidad” fueron los que se escucharon durante su set.

“Muchas gracias por tanto amor y cariño, es la primera vez que venimos a México y nos sorprende toda esa energía que nos están transmitiendo.

🌧️ Con ligera lluvia, pero con mucho perreo inicia el segundo día del Flow Fest 2023.https://t.co/NfxfCxuDGf



📸 Froylán Escobar | El Sol de México pic.twitter.com/zFo4F4ZtHJ — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 27, 2023

“Quiero que toda la gente cuente conmigo esta cuenta regresiva desde el 10. ¡Saltando, México!“, dijo el Callejero Fino.

Como en toda edición hubo atracciones para pasar el rato y descansar, como la rueda de la fortuna, así como algunas activaciones de parte de algunas marcas.

“Andamos muy cansadas la verdad, de hecho nos duelen las piernas porque vinimos ayer y estuvimos bailando mucho, pero el saber que estamos aquí en el segundo día del Flow nos llena de mucha energía”, expresó Diana Carrera, una joven asistente de 21 años, residente de Iztapalapa y quien acudió acompañada de dos amigas más.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Me encanta el reguetón, es de mis géneros favoritos y pues la verdad sí hace algo de frío, pero ahorita entramos en calor con el perreque”, aseguró Jimena Soto,

Este domingo, los estelares son Maluma, Ozuna y Zion & Lennox, además de la espera de promesas del reguetón mexicano como Bellakath, Dani Flow, El Malilla y una participación especial de El Bogueto.