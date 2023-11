Bellakath rompe esquemas del reguetón

Cuando Bellakath iba en la secundaria solía escuchar reguetón y cumbia sonidera, pero en ese entonces no se imaginaba que se iba a convertir en una de las mayores exponentes del reguetón mexicano.

Y es que la cantante se convirtió en la primera reguetonera mexicana en alcanzar 100 millones de reproducciones en la plataforma Spotify, gracias a su tema Gatita (el cual se vio envuelto en polémica por un presunto plagio, pero regresó a las plataformas días después).

En entrevista exclusiva con El Sol de México, celebró que el público reciba tan bien su trabajo, pues se considera a sí misma alguien que vino a “romper con muchos estereotipos, por ejemplo, que los reguetoneros no estudian. Soy una persona preparada, pero hago reguetón”, declaró la cantante, quien se graduó de la carrera de Derecho en la UNAM en 2021.

Su incursión en la música inició hace tres años, con el tema Fuckboy, el cual interpreta junto con Kenia la menor, Jos y Hania. Dicha canción la dio a conocer en las plataformas, pero fue hasta el lanzamiento de La gata de la Agrícola Oriental (en agosto de 2020) cuando se posicionó en las listas de reproducción.

Sus letras están enfocadas en la fiesta, pero siempre manteniendo una línea de respeto. “Mis canciones no tienen un vocabulario soez, a excepción de la última que acabo de sacar (Reguetón champagne, donde comparte el micrófono con Dani Flow). Me fui por esa línea de música que puedes poner en cualquier lugar, en una boda, en un bautizo, en cualquier ocasión”.

Sobre su último lanzamiento, que se ha vuelto viral en las redes sociales debido al poema que recita, donde le externa a un hombre sus deseos de tener un encuentro sexual, aseguró que la letra surgió a partir de una iniciativa suya de voltear los roles que suelen existir en este tipo de música.

“Me puse a pensar por qué a la gente le gustaba tanto que los hombres le dijeran cosas sucias a las mujeres, y todo estaba bien si ellos lo cantaban. Me pregunté por qué no en esta canción, que es una colaboración con un compañero que hace ese tipo de música, podía cantarle a él como nos canta a nosotras”.

EXITOSO DEBUT

Previo a dedicarse al reguetón, la cantante participó en el programa de TV Azteca, Enamorándonos en 2019. Fue en la edición del año pasado del Flow Fest, poco tiempo después de haber lanzado su éxito Gatita (la cual llegó a rebasar las 97 millones de reproducciones en YouTube), cuando se percató que su música ya era mucho más que un hobbie.

En esa ocasión, celebrando su debut y en un horario de las 16:00 horas cuando la afluencia de gente suele ser baja, abarrotó uno de los escenarios secundarios e incluso rebasó su capacidad.

Hoy no se ve haciendo otra cosa, y tampoco tiene planeado regresar a su profesión como abogada, pues la música es su pasión. “Me siento muy tranquila y contenta con lo que estoy trabajando en este momento, y me gusta. Si me desvelo no me importa, porque sé que estoy haciendo algo que disfruto, me despierto feliz por eso”, cuenta.

REINA DE LAS LICUACHELAS

Bellakath repetirá en el Flow Fest, con una presentación a las 18:05 horas en el escenario Sprite en el segundo día del festival. Este show llega luego de que fue coronada como reina de las Licuachelas, por parte de Amazon Music, quienes la incluyeron en la playlist del mismo nombre, junto con figuras como Daddy Yankee, Dani Flow, Latin Mafia, Yng Lvcas, Rauw Alejandro, Chencho Corleone, Uzielito Mix y Ghetto Kids.

Pese a que el reguetón, Bellakath figura en las plataformas, considera que aún hay un largo camino por recorrer para romper los tabúes que rodean a este género.

“Todavía falta trabajar esa parte, más bien hay que enseñarles a las generaciones que vienen a romper esos estereotipos, explicarles. Cosas que no hicieron con nosotros, ahí es donde la cultura tendría que ayudar”.

La originaria de la Ciudad de México reiteró su alegría por el auge que vive el reguetón. “Estoy muy agradecida con todos mis fans, que ellos creyeron en mi música y en el reguetón mexicano, y me posicionaron en este lugar”, dijo la cantante, quien también reconoció que actualmente es difícil determinar cuánto durará el éxito.

“Finalmente hay que seguir trabajando, solo voy a seguir sacando música, y la gente decide cuándo me quita y cuando pone a alguien más”, finalizó.

Bellakath adelantó que ya tiene planes de lanzar un segundo disco, y próximamente lanzará colaboraciones con artistas de talla grande, quienes se acercaron a ella a raíz de su éxito con Gatita y Reguetón champagne.