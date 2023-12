¡Adiós Soldado del Invierno! Sebastian Stan ahora se convierte en Trump para The Apprentice

Sebastian Stan mejor conocido por su papel del Soldado del Invierno en el Universo de Marvel, ahora ha sorprendido a todos con su nueva transformación para la película "The Apprentice" (El Aprendíz).

El actor fue visto por primera vez en el set ya caracterizado como una versión más joven de Donald Trump y sus fotografías se hicieron virales debido al parecido con el expresidente de Estados Unidos.

Sebastian Stan seen filming the upcoming movie “The Apprentice”, as young Donald Trump, in Toronto. pic.twitter.com/gx07XoaglK — 21 (@21metgala) December 4, 2023

The Apprentice seguirá los años de juventud de Trump mientras viajaba para convertirse en un magnate inmobiliario de Nueva York durante las décadas de 1970 y 1980.

“Es una historia de mentor-protegido que traza los orígenes de una dinastía estadounidense. Llena de personajes gigantes, revela el costo moral y humano de una cultura definida por ganadores y perdedores", describió la revista Variety.

Por su parte, la actriz búlgara Maria Bakalova interpretará a Ivana Trump y Jeremy Strong, ganador del Emmy por su papel de Kendall Roy en la serie "Succession", será el abogado Joseph McCarthy Roy Cohn.

Sin embargo, para estos otros protagonistas todavía habrá que esperar para verlos con sus respectivas caracterizaciones.

El guión correrá a cargo de Gabriel Sherman, responsable del libro 'The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox News - and Divided a Country', que inspiró la serie dramática de televisión 'The Loudest Voice', que Russell Crow protagonizó en 2019.