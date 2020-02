Frank Di, un artista original sin ataduras musicales

Para el ex concursante de La academia 2011 y La Voz 2014, su carrera es independiente de la fama. "Porque es efímera, para mí el éxito lo mido en cuánta felicidad me da lo que hago y disfruto en los escenarios", afirma.

Frank Di, tiene una década de experiencia en el canto y asegura que entró en la madurez artística, por la versatilidad de géneros que domina.

Declaró lo anterior el tijuanense Frank Di, quien en su visita a las instalaciones de El Sol de México trajo bajo el brazo su nueva canción, La Última Gota que coescribió en sonido pop y mariachi; describe la última vez que verá a su gran amor, "y que le va a dejar cegado el corazón, como la mente o que con ese último tequila, también va a olvidar a su amor".

Frank Di está consciente que en el mundo de la música es un plus tener un cuerpo corpulento y un rostro angelical. Y sin embargo, reconoce que dejó de luchar por bajar de pero, porque él mismo sabe quererse tal cual:

“Estoy muy contento y tranquilo con mi físico. Yo no vendo ese ojo azul, o el ser el más guapo, sino el talento que Dios me dio y habla por mí, ante mis ganas, mis sueños, ese luchar, ese tocar y llegar a la gente porque hay personas igual que yo, que tienen el sueño de llegarle a un público”.

Frank Di, es uno de los siete cantantes que participan en la Ópera Prima Rock: Tributo a Queen, siendo el intérprete principal Federico Di Lorenzo, “yo voy a estar hoy y canto temas como Love of my life, I want it all y Radio Gaga. He estado en los últimos dos años, de los 10 que lleva en cartelera”, explica.

Frank Di se escucha con La última gota la que sale al mercado sin etiquetas va dirigido a todo el público tiene vistas en las plataformas digitales en dos semanas y media del orden de 35 mil en YouTube, 50 mil en Facebook y 20 mil en Spotify.