Familia de Frida Kahlo da siete días a Puma para retirar del mercado productos de la artista mexicana

Inconforme, la familia de la pintora Frida Kahlo pidió a la marca Puma retirar del mercado la colección de ropa deportiva inspirada en la artista, la cual lanzó hace unos días.

La colección ofrece diseños inspirados en frases de Kahlo, pinturas y, en general lo que aportó a la cultura mexicana, desde su amor incondicional, la lucha ante las desigualdades, así como su independencia femenina.

Tenis, crop tops, leggings y una chamarra reversible con la imagen de Las dos Fridas, en la que, por un lado, se presenta un diseño de color sólido, acompañado de una corona de flores en la capucha y, del otro, un gráfico all over que proyecta una apariencia distinta, es parte de lo que la marca ofrece a sus clientes, como parte de la iniciativa “She Moves Us”.

Sin embargo, por medio de una carta, el equipo legal de Mara Romeo, sobrina nieta de la pintora mexicana, da siete días a la marca para retirar todo el contenido, producción y promoción de estos productos, de lo contrario emprenderán acciones legales.

“Nos vemos en la obligación de solicitarle que se abstenga de participar, directa o indirectamente, en cualquier iniciativa comercial que implique la utilización del nombre o la imagen de la pintora Frida Kahlo.

“Si en el transcurso de los próximos siete días, no nos comunica formalmente su decisión de retirarse definitivamente de la promoción procederemos sin más a ampliar subjetivamente contra usted la demanda que se está sustanciando ante la jurisdicción española”, dice la misiva que compartió El País.

Puma se alió con la Corporación Frida Kahlo para este proyecto, empresa que cuenta con los derechos de la marca Frida Kahlo y dieron su autorización, pero entre la corporación y la sobrina nieta de la pintora se mantiene una disputa legal de más de una década en la que Romeo acusa a la sociedad panameña creada en 2004 de incumplimiento del convenio.

Romeo cuenta con el 49 por ciento de las acciones de la empresa, mientras que la corporación el 51.

Pero la sociedad panameña acusa a la familia de crear conflictos mediáticos en lugar de apoyar el trabajo de la corporación para generar interés en el arte y legado de la autora de más de 150 obras.

Hace cuatro años la familia ya había atravesado una situación similar; pidieron a Mattel frenar la comercialización de una muñeca Barbie inspirada en Kahlo, aunque en un inicio en México se detuvo la venta, después se levantaron las medidas legales en contra de la corporación Frida Kahlo.