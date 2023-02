Galantis cierra con broche de oro el EDC

Galantis deslumbró al público y contagió de la máxima energía posible.

Uno de los shows más esperados por los asistentes al Electric Daisy Carnival EDC era el dúo de productores suecos conformado por Christian Karlsson y Linus Eklöw quienes conquistaron a sus seguidores por más de una hora con temas propios y covers.

“Me siento muy emocionado de estar esta noche aquí con ustedes. Los quiero escuchar México”, dijo Karlsson.

Temas como “Without me”, “Hello”, “We are young”, “What D’you know about me” y “In da Getto” formaron parte del repertorio musical.

Una de las invitadas especiales fue Icona Pop con quien interpretaron el tema “I love it”.

No pudieron faltar canciones como “No money”, “Forever tonight” y su éxito “Runaway (U & I)”

Así concluye el EDC

El EDC cerró su último día de actividades con un total de más de 300 mil asistentes durante los tres días.

El festival de música electrónica nuevamente dejó satisfechos al público, sobre todo por la variedad de ritmos que sonaron en sus nueve escenarios.

Los jóvenes, en su mayoría, se dejaron llevar por los beats de DJ’s como Hugel, Pauza, Blank, Oskier, Mila, Labibe quienes ofrecieron también distintos espectáculos visuales gracias a la pirotecnia, luces led y, en algunos casos, shows con fuego.

A pesar de que en los distintos escenarios se escucha electro, no faltó uno que se especializó en reguetón y en donde muchos se congregaron durante varias horas para perrear a gusto con temas como “Ella perrea sola”, “Rebota”, “Bichota”, “Makinon”, “Gato de noche”, entre otros.

La temperatura del entarimado MIXX se elevó con la energía del público sobre todo al escuchar canciones del reguetón viejito como “Oye mi canto”, “En la cama” y “Gasolina” de Daddy Yankee; todo a cargo de Agudelo888 y Ms. Nina.

Banderas de Colombia, Venezuela, Argentina, incluso de la comunidad LGBT+ ondearon en distintos puntos del Autódromo.

“Venimos de Colombia exclusivamente a este festival, estuvimos los tres días y cada vez más nos encanta. Hemos hecho una tradición de cada año venir, empezamos siendo dos nada más y ahora venimos ocho. En verdad que nos encanta estar en este país”, comentó Daniel Rangel, joven de 30 años.

Peggy Gou, Michael Bibi, Eric Prydz, Illenium, DJ The Prophet, TNT y Born Dirty fueron los encargados de cerrar el evento en distintos escenarios.