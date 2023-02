Entre pirotecnia y fuego, Marshmello y Bizarrap brillan en primer día del EDC 

Por segunda ocasión Marshmello pisó el escenario del EDC México, en esta ocasión como el headliners principal del primer día del festival, que reunió a 100 mil personas en la Cueva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Manos arriba, manos arriba", decía mientras aplaudía. "¿Cómo se sienten EDC México? ¡Vamos!", gritó el músico, mientras los presentes saltaban de arriba a abajo.

Entre el público resaltaban pancartas, banderas y algunas máscaras similares a la que ha portado el artista desde que inició su carrera en 2015. Del escenario emanaba fuego de vez en cuando, así como coloridos fuegos artificiales.

Hearing this remix in Mello’s set again made me kinda emotional because being a day 1 fan, I’m so proud of how far he’s come! 🥹💜 @marshmello pic.twitter.com/NzrgR112oV — 𝘽𝙀𝙉𝙄 (@_its_me_beni_) February 25, 2023

El DJ no dejaba de animar al público, invitándolos a aplaudir y a disfrutar del show. De pronto, los beats adquirieron un toque muy mexicano con la llegada del cantante Peso Pluma, quien presentó su nueva colaboración con Marshmello: un corrido con beats electrónicos. "Arriba México, viejos", dijo el músico.

Bizarrap trae sus famosas sesiones al EDC

Previamente Bizarrap encendió al EDC luego de tres años de ausencia, con un set compuesto por sus sesiones más populares, incluyendo las que grabó con Shakira, Quevedo, Morad, L-Gante y Snow tha product.

"Buenas noches México. Un placer estar otra vez acá. Wow, cuánta gente", expresó el productor de 24 años al iniciar su show. El escenario se llenó rápidamente, al grado había personas incluso en los pasillos aledaños intentando ver el show.

Así fue como @bizarrap puso a todos a bailar y cantar sus grandes éxitos en el #CircuitGrounds del #EDC. 🙌🏻😎🔥 #Claromúsica #EDCMéxico #EDC2023 #Bizarrap pic.twitter.com/UCGTpWEaUK — Claro música México (@ClaromusicaMX) February 25, 2023

Justo después de finalizado este acto, varios asistentes se dirigieron al escenario principal, kineticFIELD, donde el DJ brasileño Alok ya comenzaba su participación.

El músico ofreció un set de más de una hora, donde predominó un estilo retro con mixes de canciones de los 60 y 70, que estuvieron acompañados de una impresionante iluminación.

En el escenario wasteLAND, Sullivan King ofreció un set sus ya conocidos tintes de rock y heavy metal, que elevó los ánimos en el lugar. La emoción fue tal, que el estadounidense incluso se paró sobre la consola en varios momentos del show.

Suspensión de la contingencia deja brillar al EDC

El EDC México pudo retomar los shows con pirotecnia y fuego tras el anuncio de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) sobre el fin de la contingencia ambiental en el Valle de México.

Minutos antes de las 20:00 horas se dio a conocer esta información, dando pie a que los DJs continuarán con sus respectivos shows como lo tenían planeado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

Cabe recordar que antes de la apertura de puertas, el festival informó por medio de sus redes que el evento se desarrollaría sin pirotecnia, esto para acatar las medidas de la CaMe.

Lo anterior provocó que el espectáculo de inauguración del festival, que tuvo lugar en el escenario principal minutos antes de las 19:00 horas, se realizará con drones luminosos, que formaron palabras en el cielo.

#edcmexico #edcmexico2023 @lachachimi Opening Ceremony EDC MEXICO 2023 🌈 #edc #openingceremony @EDC México ♬ original sound - Fernanda Garrido

La DJ Jessica Audiffred, el productor Bizarrap y Alok fueron algunos de los que aprovecharon para lanzar los primeros fuegos pirotécnicos de la noche.

El show culminó minutos antes de las 2:00 de la mañana de este sábado. El EDC continuará con dos días más llenos de música, con artistas como Tiesto, Chris Lake, Slander, Closing, DJ Anime, Meduza y Deoro. Las presentaciones arrancan a partir de las 14:00 horas.