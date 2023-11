Gera MX apoyará al guardia agredido en Puebla con los gastos médicos: "no se me agache nunca"

Hace unos días se viralizó el video de un guardia de seguridad que es agredido por un joven en Lomas de Angelópolis I, Puebla; como resultado, internautas han mostrado solidaridad con el trabajador que solo cumplía con su labor. Incluso, el rapero mexicano Gera MX se pronunció sobre la agresión y le envió un mensaje de respaldo.

En sus historias de Instagram, el rapero y compositor pidió a Jonathan Nolasco de 19 años y quien fue golpeado por un estudiante de la preparatoria Anáhuac, que se ponga en contacto para ayudarle en lo que necesite, mencionando que es un “carnalito que apoya a la R.V”, pues el día de la agresión portaba una chamarra de R.V o Rich Vagos, sello discográfico al que pertenece Gera.

“Raza está circulando este video donde agreden a un carnalito que apoya a la R.V, si alguien lo conoce o lo llegas a leer hermano mándanos un mensaje para ayudarte con la recuperación o la operación de la nariz, lo que necesites estamos de respaldo.”

También aprovechó para mandarle un abrazo y pedirle que mantenga la frente en alto pues “la vida pone todo en su lugar”.

“Abrazo y no se me agache nunca, la vida pone de todo en su lugar, el morro junior que se te dejo ir creyéndose intocable, la vida da vueltas y no siempre va a ser menor de edad como sale gritando en el video. A trabajar siempre con la frente en alto. Da impotencia y coraje ver esas cosas, pero a darle con todo”, finalizó el rapero.

La agresión ocurrió el pasado 27 de noviembre por la tarde, cuando el guardia pidió una identificación al agresor para dejarlo pasar al residencial Lomas de Angelopolis I, ya que este no pudo acceder. Esto ocasionó la molestia del estudiante de la Anáhuac, que respondió de manera agresiva.

Los hechos quedaron grabados en las cámaras de seguridad de la caseta donde se encontraba el guardia.

El trabajador presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para la apertura de una carpeta de investigación, y actualmente se encuentra a la espera de los resultados de sus estudios para determinar cuál es su estado de salud.





