Cinco momentos que debes prestar atención en los Grammy 2022

Los Grammy llegan este domingo por primera vez a Las Vegas y podrían ser un respiro en la industria del entretenimiento tras el impacto de la bofetada de Will Smith en los premios Oscar.

Las expectativas sobre la sensación del pop, Olivia Rodrigo; la nominación del expresidente Barack Obama, las incógnitas sobre el impredecible Kanye West y el regreso del dúo Bennett-Gaga son algunos de los momentos que pueden marcar la ceremonia.

Aquí una guía sobre cosas a las que prestar atención en la 64ª edición de los premios, que será presentada por el comediante Trevor Noah.

¿La noche de Olivia Rodrigo?

La sensación del pop, Olivia Rodrigo, tiene la oportunidad de arrasar con los gramófonos a las principales categorías (Álbum, Canción y Grabación del año, además de Mejor artista revelación).

La estadounidense de 19 años podría repetir el rotundo triunfo de Billie Eilish hace dos años, ya que está entre los favoritos de la edición con siete nominaciones.

La ex actriz de Disney que batió récords de reproducciones el año pasado va a presentarse durante el evento, en el cual también son esperados Eilish, el grupo surcoreano BTS, el rapero Lil Nas, H.E.R., y el jazzista Jon Batiste, que lidera con once nominaciones.

Miradas sobre Kanye

El rapero Kanye West, que cambió su nombre a Ye, ha ganado más titulares últimamente por su comportamiento que por su música.

El músico ganó varias nominaciones por Donda, incluyendo la de Mejor álbum, categoría en la cual compite con Taylor Swift, nominada por Evermore.

Ni Ye ni Swift son favoritos, pero las miradas estarán puestas en ambos cuyo antagonismo data de los premios MTV de 2009, cuando el rapero interrumpió el discurso de la cantante, entonces de 19 años, que estaba agradeciendo el premio a Mejor video femenino, para elogiar el trabajo de Beyoncé.

De acuerdo con algunos medios estadounidenses, la Academia de la Grabación le informó a West que no podría presentarse debido a su reciente comportamiento errático, pero otras publicaciones afirman que ambas partes están en conversaciones.

Con cinco nominaciones, su presencia genera expectativas también debido a los recientes comentarios de Trevor Noah, anfitrión de la noche, quien cuestionó su comportamiento frente a su ex esposa Kim Kardashian y a su actual pareja, el comediante Pete Davidson.

¿Vendrán Beyoncé y Jay-Z?

La Academia de la Grabación es acusada constantemente de favorecer a artistas blancos y hombres, y de dejar a los intérpretes negros relegados a las categorías urbanas, de rap y R&B.

En 2018, Jay-Z lideraba los Grammy con ocho nominaciones pero no ganó ningún premio.

Al año siguiente, él y su esposa Beyoncé no acudieron a la gala que les otorgó un gramófono por Mejor álbum contemporáneo urbano, por lo que su presencia en esta edición es una incógnita.

El rapero, que compite este año en tres categorías, es el artista más nominado en la historia de los Grammy, con un total de 83 nominaciones. Ha ganado 23 premios, ninguno de ellos en las categorías principales.

Beyonce es la artista con más premios Grammy, 28, siendo apenas una de estas en las categorías generales.

El amor de Tony Bennett y Lady Gaga

Tony Bennett y Lady Gaga, un dúo para muchos improbable, están disfrutando el éxito de su segundo disco juntos.

Love for sale es el álbum número 61 de la carrera de Bennett y este domingo disputa seis categorías en los Grammy.

En 2014, cuando tenía 87 años, el músico se convirtió en la persona con más edad en liderar las ventas de discos gracias a la producción con Lady Gaga, con quien realizó una gira.

Bennett anunció recientemente que padecía de Alzheimer, condición médica que lo alejó de los escenarios y que coloca en duda su presencia en la gala del domingo.

¿El tercero para Obama?

En la siempre ecléctica categoría al Mejor álbum hablado, que incluye poesía, libros narrados y cuentos, el expresidente Barack Obama tiene la oportunidad de sumar un tercer gramófono a su estante.

Obama compite por Una tierra prometida, la versión narrada de sus memorias presidenciales.

Su esposa, Michelle Obama, ganó en 2020 en la misma categoría también con la versión narrada de sus memorias Becoming: Mi historia.

El expresidente estadounidense ganó el gramófono dos veces en la misma categoría (2006 y 2008). Este año compite contra el comediante Dave Chappelle, el actor Don Cheadle, el poeta J. Ivy y el autor y actor LeVar Burton, el anfitrión de la premiere, el evento que antecede a la gala y donde se entregan algunos de los premios.