Adiós Superman: fans piden a Henry Cavill para dar vida a este personaje de Marvel

No hay duda de que Henry Cavill es uno de los actores más queridos en el mundo del cine y las series en streaming. Fue con su papel como Superman, la película de DC Comics, donde comenzó a robar los corazones de los fanáticos.

Aunque se había anunciado su regreso como Clark Kent en octubre, esto no será así ya que James Gunn no consideró a Cavill para su universo de DC.

Tras dicha decisión, los fanáticos mostraron su apoyo a Henry Cavill para que interpretara a un personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué personaje interpretaría?

Con una campaña en Twitter, los fanáticos de Marvel se unieron para encontrarle el papel perfecto a Henry Cavill y consideraron que el indicado es Hyperion.

Este personaje tiene varias similitudes con el Superman de DC, creado por el Roy Thomas y Sal Buscema y apareció por primera vez en The Avengers #69 (1969).

Henry Cavill jumps to Marvel and becomes Hyperion, Sentry or the obvious Captain Britain pic.twitter.com/PEEKFpWQ2a — ultrapurwater (@ultrapurwater) December 15, 2022

Con un trasfondo parecido al hijo de Kriptón, Hyperion actúa a veces como aliado de los Vengadores y en ocasiones es su enemigo.

Como señala Comic Book Resources, no es la primera vez que piden que Cavill interprete el papel de Hyperion. Hubo rumores de que lo interpretaría para la temporada 2 de Loki, sin embargo, fueron desmentidos por el propio Henry.

I've been saying for years: The really audacious thing for Marvel to do would be to immediately greenlight a Squadron Supreme movie. Henry Cavill would make one hell of a Hyperion. pic.twitter.com/Z1FMmUmWoL — John Trumbull (@TrumbullComic) December 15, 2022

"Hasta donde yo sé, no voy a estar en Loki... Sería difícil de manejar en esta etapa", comentó el actor.

Si bien Hyperion sería el papel ideal para los fanáticos, también no dejan atrás a otros personajes que Henry Cavill podría interpretar, como Captain Britain, Ares, Mister Fantastic y Sentry.

At this point I want Marvel and Kevin Feige to hire Ben Affleck, Gal Gadot and Henry Cavill for The Squadron Supreme (even just as one appearance). Getting them as Nighthawk, Power Princess and Hyperion would be hilariously awesome. #DCEU pic.twitter.com/qsOAnk9yy4 — Matthew (@mattbo_0) December 8, 2022

Adiós a Henry Cavill como Superman

James Gunn, director creativo de DC Studios, informó sobre lo que ocurrirá con Superman, y contó que sostuvo una reunión con su segundo al mando, el productor Peter Safran, junto a Henry Cavill, debido a que el actor se había comprometido a regresar.

Tanto Gunn como Safran informaron a Cavill que no entra más en los planes como Superman, debido a que en su idea el personaje tiene que ir a otra dirección en donde el actor no será requerido.

“Dentro de esos proyectos está Superman. En las etapas iniciales, nuestra historia se enfocará en las primeras etapas de la vida de Superman, así que el personaje no será interpretado por Henry Cavill”, anunció Gunn en su cuenta de Twitter.





Henry Cavill se lo tomó con calma y agradeció la oprtunidad brindada por Gunn.

Esta noticia no es fácil, pero así es la vida”, escribió Cavill. “James y Peter tienen un universo por construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”.

También, se tomó un momento para agradecer a los fans por su apoyo y afirmó que fue un viaje divertido con el personaje a pesar de sus altos y bajos.

“Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años, podemos llorar un rato, pero entonces debemos recordar, Superman seguirá aquí. Todo lo que representa sigue existiendo, y el ejemplo que él sienta para nosotros sigue aquí. Mi turno de utilizar la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará”, afirmó Henry Cavill.

