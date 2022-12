Él es de modelos: Selena Gomez reacciona a cómo el noviazgo con Justin Bieber afectó su peso

No es la primera vez que Selena Gomez se sincera sobre los duros momentos que vivió durante su relación con Justin Bieber, uno de ellos los problemas que siempre tuvo con su peso.

A pesar de que en su nuevo documental cuenta que, de no ser por su tormentoso noviazgo ella no sería la persona que es ahora, todavía recuerda con tristeza cómo su inseguridad la orilló a adelgazar mucho.

Puedes leer también: Pensé suicidarme: Selena Gómez confiesa los duros momentos sobre su bipolaridad

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de la cantante en esas épocas donde se le ve muy delgada, pero luego de la publicación de un video titulado La razón por la que Selena siempre estaba delgada cuando era pareja de JB ella decidió hablar.

Tras el comentario de una internauta que expresa que a pesar de que el cantante fue malo con Gomez, todavía está encariñada con la pareja que se conocía como Jelena.

"Justin Fue malo. Yo todavía los quiero. Siempre seré Jelena", a lo que la también actriz contestó: "No, cariño, él es más de modelos. Yo soy demasiado normal".

♬ daddy issues - EX7STENCE™ @donttellmymomma.fr He rathers models..My poor baby. #selenagomez

Recientemente, la ahora esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber, por primera vez se refirió a la estrella de Disney para aclarar todos los rumores en torno a la dramática relación.

En una entrevista la modelo aseguró que no tuvo nada que ver con la ruptura entre los cantantes, pero muchos fans no creen en esta versión.

"No estuvimos juntos ni una sola vez cuando él estaba con ella. Cuando empezamos la relación, (Justin) no estaba en una. Jamás haría eso, no estoy interesada en romper parejas y no me educaron para hacer eso. Creo que hay situaciones en las que de hecho puede ser confuso con un ex: ir y volver (con la relación) y que no deja claro el estatus de la pareja. No era el caso en absoluto", aseguró Hailey.