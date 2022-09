Hailey Bieber y sus confesiones sobre Selena Gomez; ¿qué dijo sobre la ex de Justin?

Nuevos secretos han salido a la luz sobre la polémica que surgió alrededor de Selena Gomez y Hailey Bieber por sus relaciones con Justin Bieber.

Y es que luego de que Selena y Justin tuvieran una de las relaciones más famosas, pero al mismo tiempo, más complicadas del medio del espectáculo, mucho se habló sobre si Hailey fue en su momento la tercera en discordia, lo que desencadenaría una supuesta enemistad entre la cantante y la modelo.

Es por lo anterior, que la ahora esposa de Justin aprovechó su participación en el podcast "Call Her Daddy" para terminar de una vez por todas los rumores y aclarar como fueron las cosas.

¿Hailey se metió en la relación de Selena y Justin?

La modelo aseguró que nunca estuvo involucrada con Bieber mientras andaba con Gomez, pues así no es su personalidad.

"Yo no me robé a nadie, nunca tuve una relación con el cuando estaba con alguien más. No es mi carácter meterme con la relación de nadie", dijo la celebridad.

De igual forma aseguró que tras la ruptura de Selena y Justin, el intérprete de "Company" cerró por completo su ciclo con ella para poder seguir con su vida.

"Sé con certeza que fue lo correcto para ellos cerrar esa puerta. Creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado seguir adelante, comprometerse, casarse y seguir con su vida de esa manera", explicó Hailey.

Para mi que no es suficiente la explicación de Hailey sobre la última ruptura de Justin y Selena.

Como en 2 meses te casas con otra persona después de esas fotos? pic.twitter.com/VFvMxG0om3 — Nicole 🤍 (@irala_nicole) September 28, 2022

Hailey se casa con Justin Bieber

Cuando Hailey regresó con Justin en 2018 y en julio de ese año le pide matrimonio, la modelo asegura que ella estaba segura que Bieber ya había terminado por completo con Selena.

"Yo sabía lo que estaba pasando cuando volvimos a estar juntos. Justin ya había cerrado un capítulo en su vida".

Además, dejó en claro que ella nunca se hubiera comprometido si él no hubiera acabado con ello y mucho menos haberse casado.

"Nunca querría entablar una relación y comprometerme y casarme y pensar: 'Me pregunto si eso fue realmente cerrado para ti'. Sé con certeza que pudimos volver a estar juntos porque estaba completamente cerrado", agregó.

¿Qué pasó entre Hailey Bieber y Selena Gomez?

Hailey confesó que habló con Selena Gomez luego de casarse en septiembre de 2018 y que a diferencia de lo que piensa la mayoría de la gente, ambas tienen una relación de respeto.

"Todo es respeto. Todo es amor. No hay ningún drama entre nosotras. Además, ninguno de nosotros le debe nada a nadie excepto respeto. La respeto mucho", añadió.

Y es que tras la ruptura final de Gomez y Bieber, pasaron tan sólo dos meses para que Justin decidiera comprometerse con Hailey; incluso la cantante lanzó el tema llamado "Lose you, to love me", el cual muchos aseguran está dedicado al canadiense.

Finalmente, la esposa de Justin dijo que sólo su gente más cercana sabe lo que pasó y que por ello no hay ningún problema y están en paz.

“Todos de nuestro lado saben lo que pasó, estamos bien y podemos alejarnos de eso con claridad y respeto. Eso me ha traído mucha paz", concluyó la modelo.