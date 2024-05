Desaparecidos electorales

A finales de 2013 Sofía y Jimena cumplieron la mayoría de edad, y por primera vez podrán votar por sus representantes electorales. Serán gobernadas por la primera Presidenta de México en la historia. Son amigas desde la primaria y como a la mayoría de las adolescentes les gusta divertirse, salir a bailar y beber algunos drinks. Actualmente estudian en la misma universidad, pero pudieron ser parte de otra estadística si sus padres no hubieran tomado las decisiones correctas.

Es de 90 km la distancia entre la CDMX y Cuernavaca, Morelos. En las últimas horas la llamada “eterna primavera” se ha hecho mediática por el presunto secuestro exprés de un alto clérigo de la Iglesia Católica, el asesinato del periodista número 44 en lo que va de este sexenio y el ataque armado en un área de terapia intensiva de un hospital; pero hay historias, que por fortuna, tomaron otro rumbo como fue el caso de Sofía y Jimena.

Después de tanto insistir estas jóvenes convencieron a sus padres de que las dejaran ir a un bar en el centro de la capital de Morelos. La condición fue una, que sus padres las acompañaran y se sentaran en otra mesa para dejarlas platicar y divertirse con la privacidad que requiere cualquier ser humano. No pasaron muchas horas, y sucedió lo que pasa en cualquier centro nocturno, baile, alcohol y el servicio de los meseros al momento de pedir alimentos y más tragos… los padres de las adolescentes no esperaban lo siguiente:

Mesero: “Jefes vemos que están observando mucho a la mesa de allá, díganos ¿Cuál les gusta?, ahorita les damos algo en sus bebidas, las encajuelamos y se las entregamos, solo díganos cuál”.

De inmediato se levantaron de la mesa y se llevaron a sus hijas sin decir absolutamente nada. El pánico no impidió que tomaran la mejor decisión, que no fue retirarse del lugar; sino el haber acompañado a sus hijas. Ese momento evitó que Sofía y Jimena se convirtieran en una estadística más de las desaparecidas electorales, que son las personas que no podrán votar el dos de junio.

Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, 114 mil 926 mexicanos están desaparecidos. Se tiene registro de que en 2022 Morelos, durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, desaparecieron 738 personas. A pesar de esta desgracia, recordemos que el historiador Daniel Cosío Villegas comentó acerca de los rasurados en el padrón electoral, que eran los muertos que salían de sus tumbas para apoyar al PRI. A un mes de la elección esperemos que los “muertos no voten”.

Asimismo, es en cinco entidades es donde se concentran el 50 por ciento de casos de este delito como son Jalisco, Tamaulipas, Edo. Méx., Veracruz y NL. En México más de 100 mil personas salieron un día de sus hogares y no han regresado. En la prensa les llaman “desaparecidos", pero muchas de sus familias aún los esperan a cenar.

El próximo 19 de mayo se llevará a cabo el tercer debate a la Presidencia, uno de los temas es la seguridad; y de cara a este encuentro organizaciones como Reinserta han convocado a foros para que los suspirantes respondan, ¿Cómo evitarán que el crimen organizado siga reclutando a menores de edad?, como fue esa noche en Morelos donde los meseros que ofrecían a sus padres a sus propias hijas para encajuelarlas eran adolescentes y víctimas también del crimen organizado.

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político

@gersonmecalco