Las palabras importan: Selena Gomez habla sobre las declaraciones de Hailey Bieber

Pocas veces vemos a Hailey Bieber declarar sobre la relación que Justin tuvo con Selena Gomez, pero hace unos días durante el podcast Call Her Daddy la modelo quiso desmentir los rumores de que ella había interferido en el famoso noviazgo.

"Yo no me robé a nadie, nunca tuve una relación con él cuando estaba con alguien más. No es mi carácter meterme con la relación de nadie", dijo la celebridad.

Los fans se dividieron, pues desde la ruptura entre Bieber y Gómez hay quienes defienden la postura de cada una, pero el silencio que la intérprete de Love you like a love song se terminó e hizo declaraciones a sus fans.

A través de un en vivo de TikTok, la cantante se abrió con sus seguidores, algo inusual porque hablar de su ex y lo tormentosa que fue se relación es algo que evita a toda costa y aunque lo que dijo fue poco, también fue conciso.

Selena no tienen ningún rencor hacia Hailey y lo ha demostrado una y otra vez bajo el argumento de que no se le debe de tratar mal a ninguna persona, mucho menos en un contexto que casi nadie conoce.

"No es justo porque a nadie se le debería hablar de la forma en que yo he visto", dijo la artista refiriéndose a los terribles comentarios que constantemente reciben su ex y su esposa.

"Si apoyas a Rare, no te lo puedo agradecer lo suficiente, pero sabes que también estás representando lo que significa. Y lo que significa es que: las palabras importan”, continuó haciendo hincapié en su marca de maquillaje llamada Rare Beauty.

“No es justo que nadie reciba este tipo de comentarios como yo los he visto… Quiero que entiendan que esto es mucho más grande que cualquier cosa. Estoy muy agradecida con todos ustedes por escucharme, que tengas un maravilloso resto del día.” – Selena Gomez vía TikTok Live. pic.twitter.com/6PCpDeM0CW — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) September 29, 2022

Ya no más insultos para Hailey

También pidió a sus seguidores que ya no dejen comentarios o envíen mensajes de supuesto apoyo para ella cuando están incluyendo insultos hacia Hailey.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)

“Todo lo que tengo que decir es que es muy irónico que todo lo que publico se trate de palabras amables y eso es exactamente lo que quiero, eso es todo. Quiero que entiendan que esto es mucho más grande que cualquier cosa”.

Finalmente se despidió y con el tono amable con el que siempre se dirige a su audiencia terminó su video.

“Estoy muy agradecida con todos ustedes por escucharme. Que tengan un maravilloso resto del día”.