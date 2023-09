Horacio Villalobos regresa al teatro tras su operación de columna

A unas semanas de haber sido intervenido quirúrgicamente, Horacio Villalobos está más que listo para regresar al teatro y protagonizar Un acto de Dios.

La obra del dramaturgo David Javerbaum y dirigida por Pilar Boliver se reestrena el 29 de septiembre en el Teatro Xola, con las actuaciones de Daniel Vives en su personaje de la Supermana y Carlos Rangel como la Manigüis, en roles de arcángeles Gabriel y Miguel, respectivamente.

“Nos fuimos un tiempo del teatro porque me operé de la espalda, tenía que parar. Tuve una hernia por el ejercicio, por el estrés, por muchas razones, ya me las arreglaron y me dejaron perfecto. Ahorita estoy en rehabilitación, pero vamos muy bien”, afirmó el comunicador en entrevista.

La comedia aborda la historia de Dios, quien toma el cuerpo de Villalobos para compartir 10 nuevos mandamientos ya que los primeros 10 no funcionaron.

“Habla de la dependencia con Dios, cómo le pedimos todo, a pesar de que nos puede mandar pestes, guerras, devaluaciones, malos gobiernos, todo lo que nos pueda mandar seguimos creyendo en él, hay una parte donde Dios dice ‘ustedes no tienen memoria histórica, si la tuvieran no creerían en mí’. Es una confrontación entre el ser humano, Dios y la fe y sobre el libre albedrío”, expresó Villalobos.

Como parte del reestreno se ofrece la promoción del 20 por ciento de descuento en la compra de boletos de cualquier localidad, hasta el 28 de septiembre. La obra estará disponible todos los viernes.

Paralelo a su trabajo como actor, Villalobos recientemente estrenó el programa Extra40, en donde, junto a Alejandro Brofft y Pilar Boliver platican sobre las noticias del espectáculo más importantes de la semana.

“Hasta ahorita, al público le llama mucho la atención la crítica de las películas, todo lo que es tendencia, hay notas que aunque no les llamen la atención, en ningún otro lado las sacan, nosotros sí porque es información importante como lo que sucede en el Festival de Venecia o información internacional”, expresó el ex crítico de La Academia.

Extra40 se transmite todos los sábados a las 13:00 horas, por ADN40.