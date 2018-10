Hoy llega a History Desafío sobre fuego: La gran competencia

LAS VEGAS. EU.- No es necesario tener una gran altura o fuerza para lograr dominar un arma blanca y sus afiladas hojas, es más importante tener habilidades y destreza. Así lo asegura Bill Goldberg, conductor de Desafío sobre fuego: La Gran Competencia, programa de History que estrena hoy a las 21:00 horas.



En este show, el exluchador de la WWE sigue la historia de herreros, expertos en artes marciales y amantes de las armas blancas para luchar y demostrar sus habilidades en su manejo. Así, los participantes pueden aspirar al gran premio de 20 mil dólares.



“Amamos tener a la gente creando sus cuchillos, pero realmente no necesitas tener todo ese bagaje para unirte al programa con un arma que recién compraste e intentar ganar a todos en el concurso”, comenta Goldberg durante un encuentro con prensa latinoamericana.



Para el conductor, que es miembro el Salón de la Fama de la WWE, “este show no trata sobre cómo se hacen las armas, tiene que ver con el viaje del concursante para hacerlo. Puedes tener el mejor cuchillo del mundo, pero no corta por sí mismo, necesitas a alguien que lo manipule”, dice.



“Nuestra historia el 25% es el arma, el 75 es la persona que lo usa. No tienes que ser grande o fuerte, una mujer o un hombre, cristiano o judío, no hay diferencia. Si sabes el modo apropiado para manipularlo lo que tienes y usar tus mejores habilidades puedes no solo sobrevivir, sino ganar el show”, explica.



Bill Goldberg destaca que hay participantes que pueden lucir como los más fuertes en la Tierra, “pero no siempre lo que ves es lo que parece. En esta temporada tenemos a Rodrigo, un brasileño muy grande y con gran ferocidad, él podría matar a todos. Pero el programa no se trata de eso, tiene que ver más con la precisión, la rapidez y los ángulos de ataque para ganar”, cuenta.



El también exjugador de fútbol de la NFL, es un apasionado de las armas blancas, por eso es que su deseo de ser parte de este show va más allá de la conducción. “En cada momento quiero participar, porque el competidor que hay en mí piensa ‘yo puedo hacerlo mejor’. Ese es el sentimiento que queremos provocar en la gente, porque no es necesario que tengas un conocimiento previo para que el show te guste”, dice bromista.



La primera temporada de Desafío sobre duego: La gran competencia contará con ocho episodios.