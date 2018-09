Ignacio López Tarso, un actor sin limites

A sus 93 años Ignacio López Tarso fue requerido por el cineasta Gabriel Retes para participar en el filme Agua pasa por mi casa.



En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), el primer actor explica que “me llamaron para un papel pequeño que ya lo hice, en una historia de cine dentro del cine. Es muy bonita la propuesta de Retes, con locaciones en la Ciudad de México. Logró recrear un ambiente de festival de cine, lo cual es difícil y lo hizo bien”.

El protagonista de cintas memorables como El hombre de Papel, Macario, Nazarín, La Sombra del Caudillo, El Gallo del Oro, Pedro Páramo recuerda que recién trabajó en Más sabe el diablo por viejo, filme que tuvo su estreno nacional hace dos meses.

“En ambas cintas hice personajes pequeños. Ahora en televisión como en el cine ya no me ofrecen el estelar, no es que me pese o me lastime, simplemente ya no sucede”.

Pero para Ignacio López Tarso el teatro es su aliciente para continuar con su carrera por eso decidió reponer la obra teatral El cartero con la dirección de Salvador Garcini.

El actor expresa que volver a presentar El Cartero se debe “a su contenido literario, a los mensajes que lleva implícito, además el gusto de volver a trabajar con Helena Rojo, Sofía Castro y ahora con Emmanuel Palomares”.

López Tarso se jacta de que lleva muchos años sin dejar de pisar el teatro. “Poco tiempo estoy fuera del escenario. El teatro me llena, me alimenta, me estimula. El escenario es el principio y fin en mi carrera. No me imagino de vida de otra manera sin estar en una obra, en un rodaje o en un foro de televisión”.

Con sus 70 años de carrera, “No doy, ni pido consejos, no es conveniente darlos o recibir si no se piden. Pero cuando se trata de ayudar a un compañero, si está en mis manos, lo hago con mucho gusto”.

Don Ignacio López Tarso asegura que posee perfecta salud y una buena su memoria, de ahí que pueda hacer varias obras teatrales, una tras otra.

Por el momento afirmó que “no tengo ningún proyecto en televisión, pero si una obra lista que haré con mi hijo sobre dos actores uno joven y el otro viejo que están en un escenario, y su estreno dependerá de cuánto dure esta nueva temporada de El Cartero, porque yo no soy de los que aceptan que se hagan 10 funciones o 30 funciones, sino que sea larga la temporada”, comenta.

Hace uno días el actor recibió de manos del presidente Enrique Peña Nieto el Premio Luz de Plata por su trayectoria artística y por su legado en el cine mexicano.

“Tengo 70 años de carrera, me faltarían otros setenta para más o menos tener un currículum decente, pero soy un actor muy feliz”, expresa. con una sonrisa el actor quien también en el cine, dio vida a Francisco Gabilondo Soler Cri Cri.

Cuando se le cuestiona que es lo más importante que ha vivido, el actor perdió por segundos la mirada, se concentró en un punto fijo recordando sus inicios como estudiante de actuación, “tenía mis clases en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes, todos los días sin excepción recorría sus salas me maravillaba con su gran salón, ese que al alzar la mirada se ve enorme, interminable, ves sus cables, sus pasos de gato, sus luces y al último el gran vitral que ilumina al actor o gran cantante que está parado en el medio del escenario, es divino”, explica.

Dentro de esos recuerdos, cita a su maestro de actuación Xavier Villaurrutia, “Recuerdo que me aprendía de memoria los textos muy rápido, eso le gustaba y una vez se sentó conmigo y me dijo te voy a enseñar a pisar el escenario, primero con soltura, luego con seguridad y si mantienes la disciplina, el amor al trabajo, lo llegarás a hacer con autoridad, creo que para eso ya me falta poco”, menciona.