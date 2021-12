Itatí Cantoral protagoniza el clásico del cine Sola en la oscuridad

Con una venda en los ojos, y chocando en ocasiones con los muebles que conforman la escenografía de Sola en la oscuridad, es como Itatí Cantoral ensayó para protagonizar esta obra, en la que interpreta a una mujer invidente. "La primera vez que me taparon los ojos sentí un pánico espantoso, es bastante difícil porque es adentrarte a otro mundo", comenta la actriz en entrevista con El Sol de México.

Para prepararse, trabajó con personas de la Fundación Halcones, dedicada a ayudar a personas débiles visuales, quienes le compartieron sus historias, y cómo perder la vista les abrió la percepción en su interior. "Perder la vista es como irte al vacío para entrar a otro mundo desconocido, que puede ser más luminoso, todo depende. Los ojos se te vuelven adentro del alma, es un proceso muy duro", comparte la actriz.

La también cantante platicó que para otras obras en las que ha participado, los ensayos duran en promedio entre cuatro o cinco horas, pero para esta puesta se extendían hasta 13 horas. Con cariño, dedicó este proyecto a todos aquellos que han perdido la vista, o nacieron sin ese sentido.

"Perder un miembro de tu cuerpo es algo aterrador, algo que piensas te va a quitar un pedazo de vida, según me comentaban, pero a la vez te das cuenta que Dios es tan grande y tienes una fuerza interior en ti. Cuando sabes aprovechar los males, los conviertes en cosas positivas y productivas para ti. Estas personas se han vuelto héroes de sus propias historias".

Sola en la oscuridad es un thriller, que sigue los pasos de Susy (Itatí), una joven que se queda ciega a raíz de un accidente automovilístico. Esa tragedia desata una serie de encuentros con misteriosos personajes, todos ellos ligados a una muñeca, que esconde un secreto que pone en peligro sus vidas.

La obra, dirigida por Enrique Singer, se presenta en una corta temporada, de viernes a domingo, hasta el 15 de enero, en el Teatro México. Además de ella, también participan Sergio Bonilla, Luis Gatica, Marco de la O, Lenny Zundel, Marcial Casale, María Perroni Garza y Nina Rubín

NUEVOS PROYECTOS

Al finalizar la temporada de la obra, Itatí viajará a Chile, para grabar la cinta Soy TOC y qué, dirigida por Andrés Feddersen (que se estrenará en Netflix el próximo año), donde interpreta a una madre que está obsesionada con el bienestar de su hijo. "A lo largo de la película, ella va entendiendo qué es mejor, si su felicidad, o la de su hijo", comenta al respecto.

Itatí se mostró muy contenta con el hecho de tener el papel de la matriarca de la historia, pues si bien son sus primeros personajes de ese tipo, considera es un buen rumbo para su carrera que le permitan interpretar personajes de acuerdo a su edad.

"A veces uno tiene miedo de envejecer, pero es parte de la vida, y es muy bonito. Gracias a Dios que te acompañe tu trabajo en este cambio y en estos años, y ahora interpreto a la mamá del chavo".

A la par de su trabajo actoral, Itatí acaba de abrir una tienda de ropa con propósito. La idea surgió a raíz de su labor con la Fundación Origen, cuyo trabajo está enfocado a ayudar a mujeres desempleadas a encontrar un oficio.

Los diseños están a cargo de ella y su cuñada, y el proceso de preparación duró en promedio un año. Al respecto, señaló que con esta labor busca honrar la memoria de su madre (fallecida en agosto de 2020), y para ponerle un buen ejemplo a su hija.

"Tuve un amor tan grande con mi mamá, es el ser que más he amado en este mundo, lo hago por ella, y por mi hija, María Itatí, cada vez que esté en mis manos ayudar a una mujer, lo voy a hacer".

Y agregó: "Mi carrera me ha dado empatía con nosotras, eso me hizo pensar que tenía que dar un poco más de mí, y así lo he hecho".