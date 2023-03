Iván Carrillo alerta sobre especies en peligro de extinción en su nueva cinta

El realizador mexicano Iván Carrillo busca concientizar al público sobre la importancia del cuidado de la biodiversidad, así como los grandes obstáculos que futuras generaciones se enfrentarán para intentar resarcir el daño que se ha hecho a través de los años, con su largometraje Última llamada: seis especies contra la extinción.

El proyecto audiovisual incluye seis casos de reintroducción de especies en México: el bisonte americano, el berrendo peninsular, la guacamaya roja, el cóndor de California, el borrego cimarrón y el lobo mexicano; en cada uno se explican los retos a los que se enfrentan los expertos para restaurar el equilibrio ecológico.

“He querido no sólo presentar estos casos de éxito sino también a los personajes detrás de las historias porque me parece que hay un componente humano sensible muy importante en la restauración de cada especie”, afirmó Carrillo en entrevista.

“Son seis historias de éxito en México, desde el ambientalismo, poco nos llegan buenas noticias, estas historias están contando más que buenas noticias, historias épicas de heroísmo en la conservación al volver a traer al cóndor de California a los cielos mexicanos, a la guacamaya en Veracruz, al bisonte americano, al lobo en el norte del país. Es un recorrido que busca que la gente sepa de estas historias y, en el fondo, el objetivo es despertar el poder de la esperanza”, agregó.

El también periodista trabajó durante dos años en este proyecto. Su plan inicial fue ir haciendo cápsulas independientes de cada especie, sin embargo, tras recabar todo el material se decidió juntarlos en uno solo.

Especies contra la extinción / Cortesía | Iván Carrillo

El filme está nominado a Mejor Largometraje en el Festival de Cine Santiago Wild, de Chile. en competencia con otros 19 finalistas, de entre 600 postulantes, de 60 países distintos.

En la tercera edición de este festival se premiará a los mejores documentales del continente; todos con la temática sobre el cuidado del medio ambiente y preservación.

“El gran valor de este proyecto es que, cuando terminas de ver la cinta y quiero pensar que es así, hay una reflexión profunda de nuestro papel como seres humanos en la Tierra, por un lado y por otro estamos a tiempo de transformar nuestra relación con el planeta y el mundo natural.

“La cinta tiene una parte muy difícil que se habla de la sexta extinción masiva y de lo que los expertos saben que sucede en cuanto a la pérdida de la biodiversidad y luego es muy dramático escuchar las causas, el aniquilamiento del lobo mexicano, por ejemplo, donde se pagó, literalmente, para que los mataran. Creo que debe de generar la reflexión de que, aunque estamos a tiempo, nos costará mucho trabajo abrir nuevamente el camino”, expresó Carrillo.

Además de Carrillo, Jorge Ramos Luna también representa a México, pero en el lado de los cortometrajes con su proyecto Guardianes de la montaña. Los ganadores serán anunciados el 30 de marzo.