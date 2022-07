Joey King rompe esquemas en The Princess

Ella no es cualquier princesa. Sí, su historia se desarrolla dentro de un castillo mágico, donde viven el rey y la reina, así como cientos de guardias que procuran la seguridad de la familia.

La princesa está encerrada en una de las torres más altas y sus padres quieren buscarle un esposo que la mantenga, pero simplemente no tiene ese objetivo en la vida y les demostrará que es un grave error meterse con ella, ya que atrás quedó la mujer sumisa y delicada. Hoy, esa mujer es rebelde, empoderada y guerrera.

Es así como inicia The Princess, cinta protagonizada por Joey King, Verónica Ngo, Dominic Cooper, Alex Reid e Ivo Arakov y que estará disponible a partir de este 22 de julio exclusivamente por Star+.

“Una de mis cosas favoritas de esta película es la autoestima y poder personal que hay, por ejemplo, la princesa tiene confianza, sabe que puede luchar, pero no sabe si puede lograrlo. Lo que hace es dar un paso a la vez. Está abrumada, está cansada, pero es una gran luchadora.

“Considero que el mensaje de la película es que no importa cuán fuerte o débil seas, realmente puedes lograr salir adelante y conseguir tus sueños”, afirmó Joey en conferencia de prensa global.

“El público puede tener este tema, que si confías en ti mismo, si apuestas por ti, estarás bien”, agregó el director Le-Van Kiet.

Las actrices revelaron que una de las escenas más complicadas que tuvieron que rodar fue cuando La Princesa y Lynn, interpretada por Verónica, se enfrentan en una pelea en el bosque; ambas pasaron más de 12 horas peleando; Verónica reconoció la preparación que tuvo Joey para esta secuencia, así como la química entre ambas, que provocó que la lucha se proyectara muy real.

De hecho, de tan concentradas que ambas estuvieron en la filmación del combate, hubo un ligero accidente, ya que Joey lastimó uno de los dedos de la mano de Verónica; sin embargo, ella lo tomó muy bien, como un accidente, “de esas cosas que pasan” en los rodajes de cine, dijo.

“Verónica obviamente tiene mucha experiencia en el mundo de la acción y es una luchadora increíble, sabía que tenía mucho que aprender de ella. Ella es tan limpia con sus actuaciones, tan admirable, que fue hermoso filmar.

“Yo sabía que tenía mucho que aprender y todavía me queda mucho más, pero realmente lo di todo y pude trabajar con alguien que sabe lo que hace, estoy muy impresionada”, dijo Joey, quien aplaudió que incluyeran las artes marciales en una historia como esta, de cuento de princesas, pero con un toque distinto.

“Eres la mejor estudiante del mundo, nadie pudo haberlo hecho mejor”, agregó Verónica.

La cinta fue grabada en Sofía, Bulgaria; de acuerdo con Kiet, escogieron esa locación debido a los monumentos que caracterizan a la ciudad.

“Son grandes personas, siempre están muy comprometidos, son muy tiernos y son los mejores en lo que hacen; no podríamos haberlo hecho en ningún otro lugar. Todos sus habitantes son geniales, fueron un gran apoyo”, aseguró el director.

El reto se intensificó para Joey debido a que, previo a comenzar con el entrenamiento para su personaje, la actriz se sometió a una cirugía de muñeca, además de que tiene la cadera en un estado no tan óptimo, por lo que los nervios la invadieron al inicio. Al ver el resultado terminado, agradeció, sobre todo porque el proyecto la ayudó a superar sus propios miedos.

“Lo que necesitas es gente que crea en ti, a veces más de lo que tú crees en ti mismo, creer que tú también puedes hacerlo y me siento muy agradecida por eso”, dijo la protagonista.

“La razón por la que sentí que podía hacer estas cosas es porque el director, Verónica y todo el equipo de especialistas me animaron mucho y nadie me hizo sentir que no podía lograrlo, mi doble de acción se convirtió en una gran amiga. Tuve un increíble sistema de apoyo de personas que creyeron en mí porque yo estaba nerviosa, nunca antes había hecho algo así, de acción, entonces, teniendo a todas estas personas que creen, que te están diciendo que sí puedes, es mucho más fácil”, finalizó.