Revelan trailer de Joker: Folie à Deux ¿Cuándo se estrena en México?

Una de las películas que más expectativa ha generado este 2024 es la segunda parte de Joker, la cual se estrenará en México durante los últimos meses del año, por ahora, se dio a conocer el trailer oficial de “Joker: Folie à Deux”.

Tras su gran interpretación en la primera parte de la historia, Joaquin Phoenix vuelve como Joker y ahora lo hace junto a la famosa artista Lady Gaga. Tanto Arthur Fleck y Harley Quinn serán los grandes protagonistas de la secuela del villano emblemático de Batman.

Previamente Warner Bros ya había revelado el póster oficial de “Joker: Folie à Deux”, junto a fotografías en donde se puede ver a Harley Quinn y The Joker bailando en la lúgubre Ciudad Gótica, no obstante, no se develó nada respecto a la historia de la película hasta ayer.

En el trailer de “Joker: Folie à Deux”, se muestra que la historia se desarrollará en múltiples lugares de Gotham, pues no sólo se muestra en el Hospital Psiquiátrico de Gotham, sino también partes de la ciudad e incluso escenas de disturbios.

En el corto que tiene apenas 2 minutos y 22 segundos de duración, se muestra cómo Arthur Fleck y Harley Quinn se conocen durante su estadía en el hospital psiquiátrico, y como juntos parecen lograr un estallido social social en Gotham, sin mencionar sus escenas de baile, que parecen tener un toque de delirio.

Al igual que en la primera entrega, se muestra a un Joker con una condición física extremadamente delgada y Harley Quinn con su clásico cabello rubio.

Las escenas donde se muestra a Arthur con Harley bailando, dio indicios de que si bien no será un musical, si habrá escenas donde por momentos haya escenas similares a las de un musical. Incluso Todd Phillips, director de la cinta, ya ha aclarado en múltiples ocasiones que la historia de “Joker: Folie à Deux” no será un musical.

¿Cuándo se estrena Joker 2?

Joker: Folie à Deux se estrenará en México el próximo 4 de octubre del 2024, por lo que habrá que esperar unos meses más para poder disfrutar de la secuela de Arthur Fleck.