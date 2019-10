José José dejó a su familia en México por esta razón

La razón por la que José José se trasladó de México a Miami en febrero de 2018, cuando estaba recuperándose del cáncer de páncreas que había mermado drásticamente su salud, fue que su hija Sara Sosa le informó que estaba siendo investigado por las autoridades fiscales de Estados Unidos.

Jorge Jiménez, escritor de la serie José José. El príncipe de la canción, quien fue una de las personas más allegadas al cantante desde 2010, cuando empezaron a desarrollar este proyecto, señaló en entrevista con El Sol de México, que el mismo intérprete le confesó estando en Miami en el hospital, que en el momento en que la investigación terminara, él revocaría la carta poder que le dio a su hija para que arreglara su situación en EU.

Ese encuentro se dio a finales de abril, la última vez que él tuvo contacto personal con José José, la comunicación siguió vía telefónica hasta mayo de 2018, fecha en la que tiene el último mensaje de texto vía celular del intérprete.

“Estando en Miami, después de que se lo llevaron yo le digo, pero eso de la investigación cómo crees, yo soy ciudadano estadounidense, yo sé cómo es la ley, aquí si tienes problemas fiscales primero te mandan una carta para que hagas un acuerdo y si no quieres llegar a un acuerdo, te congelan tus cuentas, ni te han mandado la carta, ni te han congelado las cuentas entonces de qué investigación hablas”, le comentó Jiménez al cantante.

A José José también le dijeron que Rafael Rivas, su representante; Laura Nuñéz su asistente personal le estaban robando el dinero y estaban de acuerdo con los médicos para que no recuperara la salud.

Jorge Jiménez le insistía en la inverosimilitud de esas afirmaciones. “El decía que al terminar la investigación iba a revocar la firma. Yo pensé que eso era fácil, ya estaba en Estados Unidos, estaba en el hospital”, señala.

El también actor, originario de Coahuila recuerda: “José me decía si esto sale que no es cierto, me disculpas de Laura, me disculpas de Rafa y bueno tú sigue trabajando, no me vayas a abandonar”.

LA PELICULA QUE PLANEABA

Jiménez conoció al cantante mexicano en Miami en 2009, cuando su esposa participó en un homenaje en el que interpretó New York New York, esos encuentros los organizaban Rafael Rivas y Zoila Flores, la gente iba a cenar, José José estaba presente y convivía con los fans, lo recaudado económicamente era para ayudar al cantante.

En ese entonces José tenía el plan de hacer una película y una serie sobre su vida al ver a Jorge, sintió que le daba un aire físicamente en su etapa de madurez y lo invitó a hacer un casting en Miami para protagonizar la cinta.

“Tuve dos o tres audiciones y al final él personalmente me llama para decirme que me quedé con el papel para hacer el personaje de José José”.

Jorge Jiménez vivió momentos importantes en la vida de El príncipe / Foto: Cortesía

Pero luego sintió que la oportunidad de su vida se le había ido de las manos cuando en una conversación le dio las razones por las que no le había gustado la película “Gavilán o Paloma”, cinta que tampoco había convencido al cantante.

“Yo contaría tu historia desde el punto de vista de tus errores, ya todo mundo sabe que eres el que más discos ha vendido en México, que eres un ídolo, que El triste fue un parteaguas para ti, que cambió tu vida y eres súper famoso… pero José tú ya no eres un artista latino, ya eres intercontinental, tú tienes que dar una herencia, tu legado

“Todos sabemos de tus éxitos, pero para eso haz un documental o un videoclip, pero si vas a hacer una película, muestra realmente que fuiste un pusilánime, un alcohólico, que te fuiste por las drogas, además de que no fuiste un excelente padre, no fuiste un excelente esposo. Eso es lo que le tienes que demostrar a la gente para que las generaciones actuales puedan aprender de tus errores, que vean que no es tan chévere fumar, meterse a las drogas … que de los errores aprendan, ese tiene que ser tu legado”.

Así Jorge Jiménez lo convenció para contar realmente su historia a través de la pantalla y lo contrató no sólo como protagonista de la película, sino como escritor.





NACE LA SERIE

“Un día me dijo, hay tanto que contar que mejor la película la hacemos después, primero vamos a hacer la serie, después de hacer 40 episodios resulta que él quería contar la historia desde El triste hasta cuando hace el disco con Juan Gabriel… después me dijo, quiero contar de cuando estaba chiquito porque es muy importante que aparezca que el don lo traigo desde mi papá que cantaba en Bellas Artes en la ópera y quiero mostrar la relación de mi papá, de mi mamá y van a ser ahora 60 episodios

Después me dijo “quiero contar de cuando Ricardo Rocha vino y me ayudó a salir de las adicciones”, fueron finalmente 80 episodios.

Todos los capítulos fueron supervisados por José José, él sabía que no se trataba de un documental y revisaba hasta las historias de ficción que se iban armando para contar su biografía. También estaba consciente de que a mucha gente no le iba a gustar y que se le iba a criticar

Pero llegar a ese punto les llevó muchos años, porque empezaron a desarrollar la historia en 2010 y ésta se estrenó en enero de 2017 en Estados Unidos por Telemundo.

En esa larga y estrecha convivencia, Jorge Jiménez se convirtió en una de las personas de confianza de José José, a quien primero llamaba Don José y luego se referían a sí mismos como “paisano”

A él le tocó vivir cuando al cantante mexicano le diagnosticaron cáncer de páncreas y fue testigo de cómo, después de cada quimioterapia que le aplicaban para enfrentar la enfermedad, en vez de ir a descansar, José José prefería seguir supervisando la serie.

También supo que en septiembre de 2017 el intérprete de “40 y 20” tuvo que viajar a Miami porque le preocupaba su hija Sara. “Me dijo voy a Miami, me preocupa mucho esta niña, ya tiene una bebé, vive en un departamento en el que paga una renta, su esposo, cuñado y primo, ahí tiene a estas lacras que no hacen nada, entonces por mi nieta le voy a comprar una casa”

Esa vez José José sí regresó a México y aun en diciembre de 2017, Jorge Jiménez y él estaban armando la agenda de trabajo para sacar adelante la película que contaría su historia justo donde se quedó la serie, a partir de 1994 y hasta 2016.

SIN COMUNICACIÓN

Cuando José José viajó a Miami en febrero de 2018 a pedido de su hija, Jorge Jiménez tuvo la oportunidad de verlo en una ocasión en abril, siguió en comunicación con él hasta mayo, pero después ya nadie contestaba ni las llamadas, ni los mensajes.

“Empecé a hablarle a Sarita. Yo le dejaba mensajes, le decía que a lo mejor su papá estaba deprimido porque le gustaba trabajar, le decía que en México al salir de la quimioterapia se iba a trabajar, a lo mejor se deprime, hay que ponerlo a trabajar, para ayudarlo a salir adelante, ella nunca me regresó las llamadas”.

Y así se quedó, con un sentimiento ambivalente, por un lado esperando que algún día su amigo recuperara su teléfono para pedir ayuda y por otro pensando que los llamarían para avisar su fallecimiento”.

Jorge Jiménez realizará la película que planeaba con su amigo y para argumentar la historia entrevistará a Ricardo Rocha, a Willie Vicedo (antiguo representante de José) y a Anel Noreña, su exesposa.