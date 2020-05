Julio Preciado revela el motivo por el cual fue hospitalizado

El pasado martes 20 de mayo, usuarios de las redes sociales mostraron su preocupación al enterarse que Julio Preciado estaba internado en un hospital. Las primeras sospechas sobre esta repentina visita fueron por supuesto relacionadas con el coronavirus. A través de su cuenta de Instagram, el cantante develó los verdaderos motivos que lo llevaron al nosocomio.

“Tuve un problema con la presión por un medicamento que no me había tomado. Tomaron la decisión los médicos tanto de Guadalajara como de aquí de Mazatlán, de que se cambiara el medicamento para que me estabilizara mejor, nada más estuve tres horas internado y bendito sea Dios todo está bien”, dijo en un video compartido a sus seguidores.

En este clip se puede apreciar al intérprete sentado frente a una mesa donde se ven algunos artefactos recomendados para evitar contagios, le acompaña una enfermera utilizando dichos objetos, de los cuales Preciado explica; “Quiero mostrarles un poquito de las reglas que estoy llevando aquí en mi casa. No nada más para mí, sino para toda la gente que me rodea, incluyendo mi familia. Las personas tienen que entrar aquí a la casa, colocarse todos los aditamentos: batas guantes, cubre bocas, cubre calzado, el gorro y los goggles, que también son muy importantes. Todo mientras pasa el tiempo de la pandemia”, explicó que todas estas medidas son necesarias porque él entra en la población vulnerable al contagio de este virus por diversos motivos. “Soy hipertenso, padezco diabetes, obviamente ya tomamos en cuenta el ser gordito, y mi problema de trasplante de riñón que también hace que mis defensas bajen poco a pesar de que tomó muchos retrovirales e inmunosupresores y todo eso que me ayuda a controlar un poquito lo que es mi problema haciendo que mi riñón funcione al 100%”, resaltó.

El artista aprovechó el espacio para invitar a los escépticos a tomar en enserio la pandemia y comenzar a tomar las medidas necesarias para evitar propagar el Covid-19; “Yo me siento con el compromiso moral de decirle a todo mundo, que esto no es tan fácil. Estando en el hospital llegaron muchos casos de coronavirus y eso es preocupante. Se los digo como mazatleco y como sinaloense, la manera en que está cubriendo la epidemia nuestro estado y en especial en Mazatlán es para cuidarse, la verdad”.

También invitó a ayudar a aquellos a quienes la pandemia les ha afectado en la parte económica. “Traten de ayudar a la gente que no tiene dinero para llevarse un pan a la boca. Por favor ayuden no les cuesta nada, por favor no tiren su dinero, no lo malgasten, porque no sabemos en realidad cuánto puede durar este problema. Les mando un fuerte abrazo a todos y un saludo bien grande de su amigo Julio Preciado, gracias y que Dios los bendiga a todos” concluyó.