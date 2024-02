Justin Bieber está en Las Vegas: ¿cantará con Usher en el medio tiempo del Super Bowl?

Estamos a solo unas horas de celebrarse el Super Bowl 2024, donde el show de medio tiempo estará encabezado por el cantante y productor Usher, quien confirmó que para el espectáculo tendrá invitados sorpresas sin revelar los nombres, pero ha surgido información sobre que Justin Bieber sería uno de ellos.

Todo comenzó desde que, a finales del mes de enero, el cantante canadiense comenzó a subir videos en sus redes sociales en los que se le ve ensayando con sus músicos, algo que emocionó a sus fans porque en 2023 anunció que se retiraba de las giras tras haber sido diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt.

El rumor ha cobrado más fuerza este sábado cuando medios estadounidenses confirmaron que Justin Bieber está en Las Vegas y se espera que esté con Usher en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, pues los une una gran amistad.

📸| Febrero 10: Justin Bieber en Las Vegas pic.twitter.com/g3o3yptxRD — Justin Media México (@jbmediamx) February 10, 2024

Usher sí contactó a Justin Bieber

A ello se suma el reporte del sitio web TMZ sobre que Usher buscó personalmente a Justin Bieber para hablar sobre la posibilidad de que se sume a su presentación.

TMZ agregó que no hubo intermediarios involucrados y que la plática se realizó de forma directa entre ambos artistas. No obstante, será haste la noche del domingo cuando se conozca si las negociaciones rindieron frutos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber)

Ambos artistas mantienen una relación cercana desde hace años, debido a que el intérprete de DJ Got Us Fallin' in Love junto con el mánager Scooter Braun fueron los mentores de Bieber, cuando él debutó a los 13 años.