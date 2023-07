Actores de "Orange is the New Black" tenían hasta dos trabajos para poder vivir

La huelga de actores sigue dando de qué hablar y ahora ha sido la actriz Kimiko Glenn, quien ha revelado el poco salario que los actores de "Orange is The New Black" recibían pese a lo famosa que se volvió la serie.

A través de su cuenta de TikTok, la artista compartió un video donde revela que se les pagaba tan poco, que parte del elendo debía tener hasta dos trabajos paraa poder vivir; inlcuso mostró una lista de los salarios.

"En primer lugar: merezco que me paguen por cada una de las veces que retransmiten esa serie. En segundo lugar: nunca nos pagaron muy bien y cuando digo 'no me pagaron muy bien', te mueres", confesó.

La actriz estadounidense también confesó que algunos de sus compañeros trabajaban de bar tender para poder conseguir un poco de más de dinero, piues incluso muchas veces ni siquiera les alcanzaba para tomar un taxi y llegar al set de grabación.

"La gente todabía tenía que trabajar de bar tender, la gente todavía tenía un segundo trabajo. Eran jodidamente famosos, como famosos internacionalmente... ¡pero tuvieron que mantener su segundo trabajo porque no podían permitirse el lujo de no hacerlo!", dijo Kimiko.

Kimiko Glenn asegura que "los actores no son ricos"

Cabe destacar, que la celebridad decidió subir este video debido a los comentarios negativos que recibió en su cuenta de Instagram debido a un post, donde habló de la injusticia que han vivo como actores que no son bien remunerados y que al final no son ricos como todos creen.

“¡No somos ricos! ¡No somos elegantes! Esta industria es un juego y se espera que todos lo juguemos. No quiero jugarlo. Nunca quise jugarlo. Solo quiero actuar y quiero ser honesta, y me encantaría nunca volver a ponerme otro atuendo elegante que no me quede bien fingiendo que tengo más éxito que tú", escribió Glenn.

Asimismo, compartió un poco sobre lo que ella y algunos de sus compañeros revelaron al New Yorker en un artículo donde exponen lo mal pagado que muchas veces se vuelve su trabajo pese al reconocimiento internacional que puedan tener.

"Es muy estresante porque tenemos al mundo mirándonos, esperando cosas de nosotros, esperando que cumplamos con sus expectativas de nosotros, y sin los medios o recursos, realmente esto puede afectar no sólo en tu cuenta bancaria, sino en tu salud mental", declaró.