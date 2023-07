Issabela Camil se va contra la producción de La Casa de los Famosos en defensa de Sergio Mayer

Un nuevo escándalo ha surgido debido a La Casa de los Famosos, donde la esposa de Sergio Mayer se ha pronunciado en contra de la producción.

La polémica se desató luego de que Issabela Camil manifestara su enojo al señalar que la producción ha hecho diferencias entre los participantes como ahora, que se le permitió hablar al hijo de Bárbara Torres sobre el bullying que había estado sufriendo su mamá en redes sociales.

Issabela asegura que sus hijas, que son más pequeñas, también sufren ese acoso, por lo que cusestionó si ella también tendría que llevarlas al programa para que el acoso contra su padre termine.

"Yo pongo esto en la mesa: ¿yo tengo que llevar a mis dos hijas para que lloren y que el bullyng contra mi marido pare?

"Sí me parece que la producción carece de inteligencia y de decir 'paren paren con algo que afecta a los familiares' entonces son muy selectivos... pero a Sergio le siguen tirando con todo", detalló la actriz.

Issabela Camil procede legalmente contra la producción

Asimismo, aseguró que la producción está dejando en mal a su marido, poniéndolo como "el villano" del reality atacándolo durante las transmisiones.

"Sí he visto que la producción ha atacado mucho a Sergio, la verdad que sí... no hay manera de hacerse de la vista gorda. Lo han atacado mucho. Yo no veo ningún otro participante de la casaen críticas, en difamaciones", señalo su esposa.

Además, reveló que muchas personas le han mandando videos, donde parece que el equipo detrás de cámaras hace trampa.

"Cambiaron un juego que se supone que divierte, que emociona... y lo transformaron en un ataque a Sergio, lo quieren hacer un villano.

"Me han mandando mucho videos que supuestas trampas, no sé. Yo creo que la producción va a tener que salir en un momento a aclarar ciertas cosas, explicó la artista.

Incluso, ella misma se ha dado cuenta de ciertas cosas que no le han parecido y que por lo mismo, ahora ha dejado en manos de sus abogados.

"Yo sí he metido a mis abogados en ciertas cosas que no me han gustado y eso está corriendo ahorita en la producción", conluyó Camil.