Leonardo Ortizgris llega a Cannes con Firma aquí

Leonardo Ortizgris se prepara para mostrar su película en el Marché du film del Festival de Cannes. El proyecto, que se proyectará el 17 de mayo en el Palacio de Festivales, lleva por título Firma aquí, y lo protagoniza junto con Regina Blandón.

"Es un festival muy importante, porque además es una vitrina para saber qué se está haciendo en nuestro país cinematográficamente. Estoy súper contento que esta cinta haya sido seleccionada, porque es un tono diferente a este cine que los europeos están acostumbrados, como marginal o intimista de las relaciones humanas", cuenta desde España en entrevista con El Sol de México.

El artista adelantó que el guión presenta es una historia futurista sin naves espaciales ni robots. El planteamiento es qué pasaría si las historias amorosas sólo durarán cuatro años, por contrato y normas del sistema humano, y se trata de ver qué sucede con los protagonistas.

Con respecto a los tintes de ciencia ficción que tiene, reveló que fue un gran reto para él pues no es un género con el cual tuviera un acercamiento previo, pero señaló que el apoyo de su director fue crucial para llevar su trabajo a buen puerto.

"Fue muy interesante porque meterse en este rollo cuando no es nuestro fuerte narrativamente, no dejaba de dar un poquito de miedo. Pero sentía que Enrique Vázquez (el director) lo tenía súper claro, y tenía un equipo que le sabe a este tema".

Una de las grandes virtudes que tiene a nivel visual es reflejar a la Ciudad de México, imaginando cómo luciría varias décadas más adelante. Aunque no ha visto el resultado final, se dijo emocionado por ver en trabajo del equipo técnico.

"Tengo muchas ganas de ver cómo quedaron los efectos especiales para retratar esta ciudad, y que sorprendentemente siga en pie. Digo que nuestra hermosa Ciudad de México no sé cómo se sostiene sin caer en este caos, porque hay una especie de caos ordenado y un equilibrio muy ambiguo. Cualquier cosa puede hacer que se venga abajo".

PIDE MAYOR DIFUSIÓN

El actor opinó que es muy importante ver al cine nacional viajar por todo el mundo, pues es fundamental para el reconocimiento cultural de nuestro país, y sobre todo brindar proyección para el talento que participa enfrente y detrás de cámaras.

Según comenta, es un gran reto sacar adelante cintas con una narrativa distinta a una comedia y donde hay actores que no son tan famosos. Por ello, hizo un llamado para que se difundan más estos trabajos, y así ayudar a que el público mexicano se dé cuenta que hay varios géneros en la parrilla de contenidos.

"Ojalá los medios informativos y culturales le dedicaran más tiempo al cine mexicano que se van a otros sitios. No sólo en Cannes, Berlín o Venecia, ojalá se pudiera hacer el recorrido de todos los festivales. Hay muchas películas mexicanas que van por diferentes países, pero pocos hablamos de ello, y ojalá pudiéramos hacer entre todos mayor difusión", apuntó.

INCURSIONA EN LA COMEDIA

Por primera vez Leonardo realizó una serie cómica titulada Sin huellas, dónde comparte créditos con Camila Sodi y Carolina Yuste. Dicha producción se realizó en colaboración con España, por lo que gran parte de la trama gira en torno a los contrastes culturales.

Al respecto, compartió que fue un trabajo en conjunto con los directores para combinar el humor mexicano con el español, y lograr una buena representación de ambos.

"No quisimos que fuera el mexicano visto desde el español. Aquí le pusimos nuestro toque para que no se caricaturizara de más", cuenta. "Hacer comedia de alto nivel no me había tocado en audiovisual y también es una muy buena oportunidad para mí".

Sin huellas sigue la vida de dos mujeres dedicadas a limpiar casas, que terminan acusadas de un asesinato, tras encontrar un cadáver en uno de sus servicios. Está disponible en Prime Video.