Lolita Cortés enfrenta problemas financieros tras superar el cáncer

Económicamente, Lolita Cortés no se encuentra en su mejor momento. La actriz y cantante adelantó que está por vender su motocicleta y bicicleta, así como otros artículos para sobrevivir durante cinco semanas que permanecerá en recuperación, tras una cirugía realizada hace una semana.

“Con respecto al cáncer la ANDA me ayudó con todo, respecto a la cirugía estética entre mi marido y yo estamos sacando de las piedras y de donde podemos. Quiero vender mi moto y la bicicleta para salir adelante porque en cinco semanas no puedo ir al teatro y tampoco quiero cargarle la mano a mi marido para que me mantenga, no soy así”, afirmó Lolita Cortés en entrevista para El Sol de México.

Aunque debería de continuar en reposo, porque hace no más de siete días le extrajeron expansores que le pusieron para poner unas prótesis pequeñas luego de una doble mastectomía, acudió, con vendas y drenajes sanguíneos, al evento de Solo las Más, un reality de internet en el que participará como jueza.

“Habíamos quedado ya en esto, no podía dejar pasar este día. Yo le avisé a mi cirujano y me dijo que con mucho cuidado. Se arregló el vestuario para que fuera una prenda que solo entrara y dejara todo en su lugar. Estoy completamente vendada, drenajes, no hay ningún problema".

Por otra parte, como parte de su procedimiento estético se le ofreció tatuarle un pezón, sin embargo, Cortés no quiso. “¡Ya no caben!, tengo tantos tatuajes, es que como quitaron tanta piel, los tatuajes bajaron y pues ya no cabe un pezón. Aunque, posiblemente hubiera querido una flor o algo diferente, pero no un pezón, lo traje 52 años de mi vida, para qué lo quiero otra vez”, compartió.

¿Quiénes son los jueces en Solo Las Más de La Más Draga?

Lolita Cortés será jueza de Solo Las Más, una edición especial de La Más Draga en donde se reunirán las mejores participantes de las temporadas pasadas.

Solo las más, que estrenará el 19 de marzo, a las 21:00 horas por Youtube, también tendrá otros jueces como Roberto Carlo, Vanessa Claudio, Karla Díaz y Lorena Herrera.

En al conferencia de presentación de Solo las más también participó Lorena Herrera, quien compartió su amor por la comunidad LGBT+ y agradeció el respaldo que siempre le han brindado.

“El apoyo a la comunidad será siempre, ellos me apoyaron desde el inicio. Han estado imitándome y me quedo impactada con tanto talento. Estoy rodeada de amigos de la comunidad por todos lados, escritores, cantantes, productores, maquillistas", comentó.

“Ahora ya hay la apertura que presidentes municipales se aceptan como son y eso es muy bonito, los admiro inmensamente por la creatividad y el gran corazón que tienen, su esencia de ser tan particular, su apoyo y cariño siempre y para siempre”, comentó Lorena.

Lorena Herrera no tiene intenciones de volver a trabajar con Lucía Méndez

Lorena Herrera también participa en Siempre Reinas, en el que tuvo un altercado con Lucía Méndez, otra de las concursantes. Aunque dijo no tener una mala relación, la cantante de Masoquista no tiene intenciones, por el momento, de volver a trabajar con Méndez.

“Mientras haya respeto entre dos personas, yo puedo seguir trabajando y todo en mi vida lo veo como una oportunidad para crecer interiormente. Si llega una temporada donde yo logre llevarme muy bien y saque lo más lindo de ella (Méndez) voy a decir lo logré, pero por el momento no lo he logrado”, sostuvo.