Los zombies de The walking dead toman otro rumbo en World beyond

Pocas series pueden presumir de mantenerse vigentes después de una década. The walking dead es una de ellas. Su universo comenzó con el comic homónimo escrito por Robert Kirkman e ilustrado por Tony Moore en 2003; siete años después llegó a la televisión con la historia desarrollada por Frank Darabont y que este 2020 transmitió su temporada 10.

Pero este universo ha dado pie para desarrollar otras historias paralelas como es el caso de Fear the walking dead, que la semana próxima transmitirá su sexta temporada en México. O The walking dead: World beyond, spin off que estrena esta noche a las 22:00 horas por AMC.





Se trata de una historia totalmente independiente de cualquiera de las series anteriores. “Hacer que sea y se sienta diferente ha sido lo más retador, pero también lo más gratificante”, dice Matt Negrete, quien es el showrunner de esta nueva producción.

“Le doy crédito a Scott M. Gimple –productor de la serie original– por eso. Él fue quien pensó cómo mezclar la esencia de The walking dead pero hacer diferente esta nueva historia. Claro que habrá similitudes y paralelismos entre una serie y otra, pero este nuevo show se justifica por ser y sentirse diferente”, cuenta Negrete.

La trama de The walking dead: World beyond ocurre en Nebraska, siguiendo a una serie de adolescentes que se convierten en la primera generación criada tras el apocalipsis zombi ocurrido hace diez años.

La historia la protagonizan tres mujeres: la ganadora del Emmy, Julia Ormond, que da vida a la carismática teniente de la Civic Republic Military, Elizabeth Kublek; Alexa Mansour de 24 años que interpreta a Hope y Aliya Royal, que realiza a Iris, dos hermanas que junto a otros dos adolescentes salen de la fortaleza en la que ahora se resguardan para conocer el mundo exterior lleno de muertes vivientes con la finalidad de conocer una realidad que les ha sido oculta.

“Hope vive con sus propios demonios, carga culpa por las cosas que ha hecho Iris. Cada personaje tiene un viaje personal, con sus viajes emocionales propios”, cuenta el productor.

Matt Negrete, quien trabajó como guionista seis años en The walking dead, afirma que el éxito de este universo de zombies ha sido gracias a que la serie se ha abierto a la variedad de personajes que permiten que el televidente se relacione con las situaciones que viven en cada historia.

“La magia del universo viene de representar una variedad de personas de diferentes niveles socioeconómicos, orígenes, géneros u orientaciones sexuales. Pero la representación no es lo único importante, sino que lo que escribimos está basado en una realidad que afecta en todo el mundo”, explica el guionista.