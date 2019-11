Louis Tomlinson, ex One Direction incluye a México en su gira mundial

A tres años de la desintegración de una de las boy band con más éxito de los últimos tiempos One Direction, Louis Tomlinson, uno de sus miembros, se prepara para venir a México, pero esta vez con su proyecto como solista, el 21 de mayo del 2020.

El cantante anunció que visitará 48 países y desde su cuenta de Instagram escribió. “¡Emocionado por agregar shows en México y Chile a la gira!”.

En su concierto que se llevará acabo en el Pepsi Center, presentará su nuevo y primer disco como solista Walls, del que ya se han escuchado temas como Two of us, Kill my mind y su más reciente sencillo Don’t let it break your heart, antes de que sea lanzado en su totalidad el disco el 31 de enero del 2020.

Con el avance del disco, el cantante alcanzó más de mil millones de reproducciones en plataformas de streaming. Cuando formó parte de One direction, Tomlinson se dio a conocer como un compositor prolífico y durante los últimos seis años se ha dedicado a perfeccionar esta habilidad, lo que le ha permitido tener un renovado sentido de propósito en la vida, luego de un periodo de fama abrumadora.

Para el grupo, que vendió más de 100 millones de discos, coescribió temas como Steal my girl, Night changes, Perfect, Story of my life e History.

Louis no ha sido el único integrante de la banda inglesa que ha probado suerte como solista, Zayn Malik fue el primero en comenzar su carrera en solitario al salir de la agrupación cuando aún estaba en actividad, y posteriormente Harry Styles y Niall Horan.

De todos, Styles ha cosechado de forma rápida en éxito en solitario.