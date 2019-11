Vicentico, fiel a sus convicciones se ubica más allá de las tendencias

Vicentico está fuera de prejuicios, después de haber cambiado el rumbo del rock latinoamericano en los años 80, seguir vigente con canciones nuevas y un disco en camino, el cantante argentino disfruta su tiempo en el planeta tierra y asegura que no coincide con ninguna idea, pues está enfocado a hacer todo lo que le place y le nace hacer.

Freak es el primer sencillo de lo que será su próximo disco que espera que salga a inicios de la nueva década, desde su punto de vista, sólo representa una pequeña parte de lo que está por presentar, pues cada tema tiene una individualidad especial que crea con detenimiento.

“Yo diría que es un 10 por ciento del disco, cada canción en el disco es como un mundo y le dedico el mismo tiempo el mismo trabajo y la misma producción, pero son muy diferentes entre sí. Me he puesto a pensar un poco en si todo es como Freak, pero estamos hablando de algo que todavía no está terminado”, explica el cantante en charla telefónica con El Sol de México, quien se encuentra en la etapa de mezcla del disco.

El sencillo que también cuenta con video, muestra a un Vicentico que se levanta, toma unas pastillas y se peina unas orejas de lobo para después escuchar “soy un freak (raro)”.

Sobre si coincide con el pensamiento de que los artistas tienen que ser raros, a propósito de su canción, el cantante expresa de manera sincera, “en realidad no concuerdo con ninguna idea, creo que hay artistas o personas que pueden ser raros comparados con otros, pero yo creo que uno debe ser tan raro como quiera, es más uno debería ser tan raro como se lo permita porque no hay mucho tiempo en la vida para tonterías, es bueno que todos seamos tan raros como debamos ser, aunque esto no es una obligación y el artista no debe ser de ninguna manera en especifico”.

Y después de reflexionar añade, “bueno, yo soy un poco raro tal vez, si me comparo con otros, pero conozco a otros raros también, algunos me gustan otros no me gustan, pero conozco la rareza”, dice satisfecho.

Con más de tres décadas de amplía carrera musical, ya sea como vocalista de Los Fabulosos Cadillacs desde 1984, o como solista desde el 2002, el cantante asegura nunca haber estado enfocado en innovar o en un proceso de evolución, sino que este siempre ha sido consecuencia de su forma de abordar la vida.

EL CAMBIO LLEGA SOLO

“Es que viéndolo para atrás me doy cuenta que es simplemente lo que pasa en el momento, no es que yo deliberadamente intente cambiarme a mí mismo o reinventarme, todo eso es una idea posterior de cuando uno hace las cosas, yo sólo estoy pensando que las canciones que he grabado me gusten, en sentirme cómodo con lo que escribí, sentir que lo que estoy haciendo me guste a mí a las personas que tengo cerca, a lo que me conmueve, no tengo mucha idea de lo que uno debe de hacer o no, supongo que todo va cambiando solo y a lo mejor no sigo siendo el mismo siempre, no lo tengo muy claro pero tampoco me interesa tener muy claro esas cosas”.

En ese aspecto, no le afectan las nuevas formas de presentar la música, pues considera que “voy moviéndome como se vaya moviendo todo, a mí siempre me gusta ponerme por detrás del carro no por delante o sea yo me dejo llevar como viene la marea y me muevo como se mueven las olas, no tengo ninguna preferencia especial por nada, a estas alturas de mi vida, simplemente me gusta grabar música, sacarla , tocarla y seguir caminando, no me gusta quedarme quieto me gusta aprovechar el tiempo que me fue dado para estar acá y lo aprovecho”, asegura.

TRIBUTO A NINA SIMONE

Como un adelanto más sobre su próximo material, Vicentico revela que incluyó el tema Ain’t got no I got life, famosa por la interpretación de Nina Simone en el año 68. “Cuando yo voy a cantar una canción que no es mía, es porque no encuentro las palabras para decir lo que ellos han dicho, esta canción dice algo que a mí me gusta mucho y trate de hacer una versión de eso, no sé cómo le pondré en español, es una traducción que yo hice, tal vez un poco torpe, pero creo que funciona”, considera.

Vicentico se afirma contento de regresar al Teatro Metropólitan el próximo jueves 28 de noviembre y dice que después “me voy de vacaciones porque acá en Sudamérica está empezando el verano, el año que viene sólo tenemos pactado hacer un concierto en Argentina con Los Fabulosos que dijimos que si, y el resto del año voy a estar con mi disco”.