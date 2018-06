Luisito Rey, el villano que todos odiamos, nos cuenta sus secretos

Si hay un personaje que ahora está en boca de todos es Luisito Rey, el padre de Luis Miguel que en la serie de Netflix es interpretado por Oscar Jaenada. Su carácter atrabancado y las decisiones que toma para beneficiarse de la carrera de su hijo han causado una ira generalizada de los espectadores que cada domingo siguen sus actos.



Y aunque para el mismo Jaenada las decisiones que Luisito Rey tomaba para impulsar la carrera de su hijo no eran siempre las adecuadas, el actor confiesa que durante el proceso de filmación tuvo que ser fiel a todas estas ideas, pues fue una manera de poder adentrarse al personaje.

“Mi trabajo es entender al representado, ya sea un violador de niños de tres años o un genio de la música. Ese es mi trabajo: empatizar. En este caso yo tengo que creerme lo que estoy diciendo en ese aspecto”, explica.

“Yo tenía que hacer mías las decisiones de Luis Rey, sacarles una razón y una causa. Lo tenía que entender. Lo que he hecho ha sido zoom, he justificado sus actos, todos y cada uno de ellos por muy brutales que sean. Pero claro, ese era mi trabajo, justificarlo”, añade el español.

El actor que en México se popularizó por interpretar a Cantinflas en la cinta de Sebastian del Amo, reconoce en Luisito Rey a alguien que no tenía temor por sus acciones, pues para él eran un proceso de formación para Luis Miguel. “Creo que la disciplina tiene una delgada línea roja, de pasar de eso a otra cosa. Creo que a él no le importaba traspasarla. Como padre hay cosas que nunca permitiría, pero hay educadores y padres, como en este caso Luis Rey, que deciden pasar esa línea roja, no con maldad pero sabiendo que pasar esa delgada línea traería consecuencias tarde o temprano, lógicas”, señala.

Oscar Jaenada dice que se convenció de hacer el papel del padre de Luis Miguel cuando leyó su biografía. “Me pareció un tipo interesantísimo”, comenta. El actor señala que mientras leía ese libro realizaba anotaciones: “apunté muchísimas ocasiones la pregunta ‘¿por qué?’”, dice. “Luis Rey ya tenía la experiencia de su carrera fallida. Digamos tenía una nueva oportunidad con su hijo, intentó hilar muy fino, y cuando tenía que dar una patada la daba. Entonces creo que era un tipo que siempre sobrepasaba el límite”.





PEDRO TORRES TAMBIÉN LO CONOCIÓ

Si hubo alguien que tuvo la oportunidad de convivir varias veces con el ahora afamado padre de Luis Miguel fue Pedro Torres. El productor que trabajó con El Sol en videos como Cuando calienta el Sol y La incondicional, dos de sus trabajos más icónicos, recuerda a Luisito Rey como alguien “amable”.

“Siempre fue muy respetuoso muy, amable, tuvimos muy buena relación luego nos vimos muchas veces. Sólo tengo buenos recuerdos de Luisito”, comenta Pedro Torres, aunque también destaca que no siempre su actitud era la más afectuosa con el resto.

“Si era villano, no, era un padre sevillano: dominante, gitano. Yo nunca vi ningún maltrato. Me han contado. Si era un padre abusivo con cierto grado de violencia. En mi experiencia siempre fue un manager duro, rígido, un padre y amigo de Luis Miguel”, añade Pedro, quien intentó hacer una producción sobre la vida de Luis Miguel, pero el cantante le pidió que desistiera.