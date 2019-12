Marco Antonio Regil estrenará programa de concursos The Wall

MIAMI. "Es el mejor programa de concursos que se ha hecho en español", dice Marco Antonio Regil, acerca de su nuevo proyecto con la cadena Telemundo.

"Este es un muro bueno, para gente buena", agrega Regil, en un juego de palabras con el polémico muro fronterizo que la actual administración en la Casa Blanca quiere extender al sur del país.

Uno de los conductores más queridos entre el público latino de Estados Unidos, se pone ahora al frente de la versión en español del formato creado por el jugador de baloncesto Lebron James que se emite desde 2016 por la cadena NBC.

Gossip Roberto, ganador de La Voz kids, también quiere ser actor

"Estoy muy emocionado. Es uno de los dos programas de concursos que más he disfrutado hacer en mi vida", afirmó el mexicano sobre el The wall en español, que desde el 1 de enero se verá de lunes a viernes por la cadena hispana Telemundo.

El primer episodio refleja una bien lograda mezcla de los programas concurso The price is right y ¿Quién quiere ser millonario?.

"Lloré al menos una vez" en cada episodio, reconoció el mexicano, al explicar que los concursantes fueron escogidos entre residentes latinos de Estados Unidos que hacen algo positivo por su comunidad, parejas que se apoyan mutuamente para ganar los premios.

"Es mucha presión pues pueden llegar a reunir hasta dos millones de dólares", pero también perderlo todo por una mala decisión. Sin embargo, lo mejor para Regil es la conversación que tienen los concursantes al final, ganen o pierdan.

"Se dicen mensajes de valor, de agradecimiento", explica. Fomentar la inspiración, fue una de las razones por las que aceptó el proyecto, pues "tiene un elemento de desarrollo personal", la verdadera pasión del presentador.