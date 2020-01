María José defiende su personaje en Jesucristo Súper Estrella

María José no solamente comparte una parte de su nombre con el personaje que interpreta en la nueva versión del musical Jesucristo Súper Estrella, sino que encuentra en María Magdalena parte de su propia rebeldía que la ha impulsado a llegar donde está.

“A María Magdalena la conozco un poco mejor, está muy empoderada, es muy actual, es una mujer que podemos ver hoy en estas muestras de feminismo en todo el mundo, es alguien que sabe lo que le gusta, que defiende a los que ama que defiende al amor y a los suyos y su comunidad y tiene mucho que ver conmigo con mi manera de pensar y de expresarme”, asegura la cantante en entrevista con El Sol de México.

La cantante está convencida de que la figura de esta mujer ha sido mal entendida por la sociedad y que duramente la han acusado de diversas cuestiones que no corresponden a la realidad. “Siempre ha sido criticada fuertemente hasta el punto de llamarla prostituta y en ningún lado está escrito que lo fuera, no hay ninguna prueba de que ella se haya dedicado a ese trabajo, y hoy por hoy la siguen tachando de prostituta por salirse de lo que se pensaba en esa época”, explica.

Y aunque asegura que no ha sido su intención, sabe que su carrera musical está llena de referencias de empoderamiento hacia las mujeres, por lo que considera que fue parte esencial para que los productores pensaran en ella para ese papel.

“Mi carrera no está basado en eso, pero se ha construido de esa forma porque es mi manera de pensar, me gusta cantarle a la mujer, a la música, al amor. Siempre he estado en pro de la justicia y que nunca te pisoteen, de que nunca te corten las alas, de que aprendas a amarte a ti mismo y que nadie te calle, entonces tal vez por eso me llamaron porque soy perrucha ¿no?”, dice entre risas.

Además de las presentaciones con Jesucristo Súper Estrella, entre sus próximos proyectos está comenzar a componer para un nuevo material, aunque quiere darle el tiempo que merece a su disco Conexión y a su gira.

Tiene en mente más presentaciones en el Auditorio Nacional, y de que en sus planes está “hacer un show muy diferente en los palenques comenzando el 15 de enero con el Palenque de la Feria de León”, finaliza.