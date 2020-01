Marioneta, una cinta clandestina sobre el mundo de los limosneros

Para el realizador mexicano Álvaro Curiel, realizar una película como Marioneta resultó un reto más allá de lo profesional. La historia aborda a un grupo de personas lideradas por el poderoso David Torrico (Juan Manuel Bernal) que piden limosnas en el metro y la calle. Ernesto (Rafael Ernesto), un cubano que llega México querido ser un famoso actor, es llevado a la organización para enseñarles a estas personas a actuar para fingir que tienen alguna enfermedad y generar mayores ganancias.

Para producir la cinta fue necesario filmar en algunas zonas de riesgo como calles del Centro Histórico. Sin embargo, la productora de la cinta, Gabriela Gavica, consideró que lo más complejo fue el realizar las escenas en el Metro de la Ciudad de México, pues aseguró que existen los lineamientos precisos para ello.

“Filmar en el metro fue una pesadilla absoluta. Estuvimos buscando la forma, el permiso, pero no había ningún protocolo. Ibas a la Comisión de Filmaciones y te decían una cosa y luego, en ese entonces estaba la administración de Miguel Ángel Mancera, te decían otra; no faltaba el que quería llevarse la mordida y te juraba que te iba a meter y que no habría problema”, comentó en conferencia de prensa.

Curiel, que ha dirigido cintas como Acorazado o series como Sitiados: México, recordó que “un día nos echaron del metro a patadas 200 millones de policías. Entonces ya tenía mi plan b, porque soy un viejo lobo y llevo muchos años filmando, y el plan era volver a entrar. Entonces nos fuimos a otra línea y a otra estación, nos metimos clandestinamente, porque eso es lo que nos obliga México, y empezamos a filmar”.

El cineasta mencionó que la gente que se encontraba en el vagón se sorprendió al ver la cámara, pero cuando se dieron cuenta de que estaban haciendo una película le apoyaron: “La gente volteaba a ver como preguntándose si estábamos filmando y le s dije: ‘Sí, señores, por favor, no vean la cámara’ y nadie veía. Y si pedía un lugar para un actor me lo daban. Respetuosamente convertirnos el metro en un foro y la gente se convirtió en mi crew”, mencionó.

Marioneta estrenará en cines mexicanos el 17 de enero. En el filme también participan Fátima Molina, Nicolasa Ortíz, además de contar con las actuaciones especiales de Patricia Reyes Spíndola, Damayanti Quintanar y Mónica Dionne.