Más intriga y más conflictos llegan en la segunda temporada de Élite

Religión, drogas, violencia, racismo y clasismo son algunos de los temas que Élite seguirá explorando en la segunda temporada que estrena este viernes por Netflix. Pero a Jorge López, quien se integra al reparto para estos nuevos capítulos, le toca explorar uno más complejo: el incesto.

Para esta entrega, el actor interpreta a Valerio, el medio hermano de Lu, personaje que hace Danna Paola, con quien tiene una relación más allá de lo fraternal, “un personaje que se enamora de su propia hermana”, adelanta el chileno en entrevista telefónica con El Sol de México.

La segunda temporada de Élite se ubica en Las Encinas, una escuela de abolengo localizada en Madrid, cuya comunidad se sacudió con los misterios e intrigas alrededor de la muerte de Marina, como se vio en la primera temporada.

Aquí llega Valerio y se encuentra con Lucrecia, su media hermana por parte de su padre con quien tiene una atracción física que causará diversos conflictos entre sus compañeros.

“Antes de que leyera la temporada entera me daba mucho miedo que el conflicto principal era una relación de este tipo. Pero conforme fui siguiendo el libreto me di cuenta que no se trataba como un estereotipo, para nada. Porque esto le pasa a millones de personas y resulta tan válido como alguien que es pobre o es rico”, detalla.

Su papel en Élite lejos se encuentra de Ramiro Ponce, que lo popularizó dentro de la serie juvenil de Disney Soy Luna. “La carne y la esencia de Valerio es muy personal, tiene su propio estilo. Es muy diferente a un proyecto como el de Disney, que ya tiene una formula y donde depende de ti como actor encontrar ese motor del personaje”.

El cambio de tono entre estos personajes no fue sencillo para Jorge López, pero se quedó enganchado a Valerio “por su autenticidad, por su libertad, por ser tan genuino y tener una manera transparente de vivir lo bueno y lo malo, pues es un personaje que permite analizar su trasfondo”, dice.

“(El tema del incesto) no es un conflicto superfluo, no es una tontería, esto es real y pasa, a él le pasa. Y en esta ocasión tuve que defenderlo con garra, corazón y todo. No es un personaje fácil de llegar, pero como actor es un trabajo muy poderoso, con una gran madurez”, añade el actor.

Para Jorge López, la segunda temporada de Élite es una vía “poderosa que da visibilidad a problemas y temas actuales que antes no se tocaban, que no se atrevían a hacerlo. Esa crudeza que tiene la serie se agradece mucho y a mí como actor me encanta que eso pase”, explica.

La segunda temporada de Élite constará de ocho episodios que estarán disponibles este viernes. La serie además ya ha sido confirmada para una tercera entrega prevista para el año siguiente.