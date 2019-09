Sandra Echeverría regresa al drama con el remake La Usurpadora

Sandra Echeverría protagoniza el remake de La usurpadora, que se estrena hoy por Las Estrellas, a las 21:30 horas y que se enfoca en la vida de la primera dama de México quien lleva a cuestas la gran debilidad de amar a quien no es su esposo.

La actriz interpreta a Paola, quien desea hacer una nueva vida a toda costa, incluso, quitando la vida a su gemela a la que suplantará en el poder.

“He hecho uno de mis grandes retos en mi carrera de actriz, encarnar a dos personajes que en varias escenas hablan frente a frente, lo cual fue muy complicado por el acento de una y el acento de la otra, y sin embargo, los efectos especiales hicieron lo suyo”, detalló.

Informó la actriz en entrevista con El Sol de México que también Carmen Armendáriz, la productora; le permitió cantar el tema de salida titulado Tu lugar es mi lugar que es de su autoría, ya que el tema central quedó en instrumental a fin de que resultará diferente a la primera versión de la novela de 1998.

Luego del lanzamiento de La usurpadora en el Club de Banqueros del Centro Histórico, reconoció que las expectativas por su nuevo trabajo como Paola, la villana y Paulina, la hermana a quien suplanta, son enormes.

“Estoy muy emocionada, muy nerviosa, estamos a unas horas de estrenar un gran producto. Es un ir y venir de emociones y de acentos que tuve que aprender para hacerlos”, añadió.

Sandra hizo saber que aun cuando se verá en ropa interior en compañía de Juan Martín Jauregui, su amante ficticio, “no serán escenas grotescas en la cama, sino

Entre otras cosas, Echeverría, afirmó que a diferencia del actor Andrés Palacios, el presidente de México, ella no aprendió los protocolos presidenciales, “en realidad como primera dama, estuve muy poco tiempo, porque entra muy rápido la usurpadora, entonces ella no tiene idea de nada, arriba con una cara de no entender nada, con una inocencia de venir de un Mundo completamente diferente por su nivel de vida socioeconómica muy baja y tiene que llegar a aprender todo”.

En la nueva versión de La usurpadora afirma Sandra, “no habrá porqué darse las comparaciones con Gabriela Spanic, aunque existen gemelas; la temática nada tiene que ver la actual con la del pasado. Y ahora que está en las redes sociales, los comentarios han sido por demás buenos que malos.

Hizo hincapié que “este melodrama no es una serie política ni de corte con armas y violencia. Simplemente, reiteró es un melodrama que circula alrededor de dos hermanas gemelas. De una que obliga a la otra a usurpar su lugar y todos los conflictos que llevan alrededor de eso. Es ver lo que se vive en la casa presidencial”.

Adelantó que entre sus proyectos está el estreno, el próximo año, de la película Las píldoras de mi novio con el actor mexicano Jaime Camil, además de ser parte de la Noche de El grito en Houston, Texas , interpretando música vernácula, esto es parte de su constante trabajo en este género popular, lo cual plasmó en un compacto que dio a conocer en marzo pasado.