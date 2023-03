Mauricio Martínez toma con humor las audiciones para teatro

Mauricio Martínez se considera una persona con un humor un poco negro, por lo que cuando tuvo que nombrar su más reciente show, no dudó en mofarse de las experiencias que han tenido los actores con las audiciones durante la pandemia.

Así surge 5’11, Based in NYC, un espectáculo que presenta un recorrido por algunos de los personajes para los que ha audicionado en Broadway, como el papel de Emilio Estefan en el musical On your feet!, y al Che Guevara en Evita, además de mostrar al público de manera divertida el proceso por el cual atraviesa todo actor de musicales.

“En estos castings uno se convierte en su propio director escénico y vocal, escenógrafo, iluminador, maquillista, tienes que conseguir quién lea contigo, un aro de luz, te pasa de todo. Ya estás haciendo la escena o la canción, y pasa una ambulancia o te entra una llamada, y todas esas cosas son las que no ve el público”, cuenta en entrevista.

En este evento, que se realizará desde el estudio 54 de Nueva York y se transmitirá en streaming para todo el mundo, estará acompañado de una banda conformada por cinco músicos, dirigidos por Brian J. Nash, y tendrá a la cantante y drag queen Alexis Michelle como invitada especial.

El actor externó su deseo de que este tipo de shows llamen la atención de los productores mexicanos, pues le encantaría volver a presentarse aquí con alguno de los shows que llevará a Londres y Madrid este año.

Y es que, en su opinión, “en México no tenemos nada que pedirle a otras partes del mundo, los creativos extranjeros siempre decían que la pasión del mexicano es inigualable. Decían que en Nueva York podrían a lo mejor bailar más parejito, o cantar más agudo, pero el sabor y la garra que le pone el mexicano es distinta. Hay que recordarlo siempre”.

Sobre la baja asistencia que registra el teatro mexicano en comparación con otras partes del mundo, opinó que no obedece a la calidad de las producciones, sino a factores externos y a la falta de difusión.

“Por ejemplo, el teatro en Broadway es una industria, hay familias enteras a nivel mundial que planean sus vacaciones para venir a ver teatro, y aparte el neoyorquino es espectador. En países como México se batalla más para que la gente vaya, tiene que ver la inseguridad, los precios, entendiendo que el precio de un boleto de teatro sí es elevado”.

5’11, Based in NYC se presentará vía streaming este domingo 5 de marzo, a las 18:00 horas; boletos a la venta en la página https://54below.com.